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Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться - 15.07.2022 Украина.ру
Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
В пятницу 14 июля посольство Соединенных Штатов на Украине опубликовало на сайте дипмиссии письмо к гражданам США с призывом покинуть Украину
2022-07-15T10:12
2022-07-15T10:12
2022-07-15T10:12
спецоперация
новости
украина
киев
сша
посольство
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Сообщение озаглавлено следующим образом: "предупреждение об опасности, осведомленность о ракетном ударе". Дипломаты также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях и здраво оценивать риски.По оценке американского посольства, ситуация на Украине крайне небезопасная и нестабильная, а в ближайшее время может "резко и внезапно ухудшиться".В феврале 2022 года посольство США, а также представительства других дружественных Америке стран, экстренно эвакуировались из Киева в западные регионы страны, преимущественно, во Львов.24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации этой страны.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сша, посольство
Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
В пятницу 14 июля посольство Соединенных Штатов на Украине опубликовало на сайте дипмиссии письмо к гражданам США с призывом покинуть Украину
Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно.
Сообщение озаглавлено следующим образом: "предупреждение об опасности, осведомленность о ракетном ударе". Дипломаты также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях и здраво оценивать риски.
По оценке американского посольства, ситуация на Украине крайне небезопасная и нестабильная, а в ближайшее время может "резко и внезапно ухудшиться".
В феврале 2022 года посольство США, а также представительства других дружественных Америке стран, экстренно эвакуировались из Киева в западные регионы страны, преимущественно, во Львов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации этой страны.