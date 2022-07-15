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Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться - 15.07.2022 Украина.ру

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться

В пятницу 14 июля посольство Соединенных Штатов на Украине опубликовало на сайте дипмиссии письмо к гражданам США с призывом покинуть Украину

2022-07-15T10:12

2022-07-15T10:12

2022-07-15T10:12

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Сообщение озаглавлено следующим образом: "предупреждение об опасности, осведомленность о ракетном ударе". Дипломаты также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях и здраво оценивать риски.По оценке американского посольства, ситуация на Украине крайне небезопасная и нестабильная, а в ближайшее время может "резко и внезапно ухудшиться".В феврале 2022 года посольство США, а также представительства других дружественных Америке стран, экстренно эвакуировались из Киева в западные регионы страны, преимущественно, во Львов.24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации этой страны.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, сша, посольство