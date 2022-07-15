https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html

Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию

Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию - 15.07.2022 Украина.ру

Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию

В Херсоне 14 июля состоялось по-настоящему знаковое событие: впервые выпускники местных школ получили аттестаты о среднем образовании российского образца. Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T09:36

2022-07-15T09:36

2022-07-15T09:56

эксклюзив

херсон

восстановление донбасса

украина

россия

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В Херсоне 14 июля состоялось по-настоящему знаковое событие: впервые выпускники местных школ получили аттестаты о среднем образовании российского образца.Пока это первая ласточка: собранные из разных районов области несколько десятков учеников получили свой аттестат в торжественной обстановке из рук министра просвещения России Сергея Кравцова.Его прибытие было обставлено с большой таинственностью - заранее о том, что он приедет, не сообщили, поэтому журналисты в актовом зале мэрии мягко говоря не толпились.Сначала в помещение зашли двое атлетичных парней в полной экипировке - бронежилеты, каски, модернизированные АК прицелами и целеуказателями. Но даже сквозь этот обвес было видно - сложение у них как на статуях античных героев.Атлеты проверили все входы и выходы, заняли важные точки, и только после этого в зал зашел глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо и представил высокого гостя. Тот после краткого формального вступления обратился к выпускникам."Хочу вас поздравить. Для вас открыты все двери. Фактически вы можете в любой российский вуз поступить и реализовать себя. Мы, со своей стороны, сделаем всё для того, чтобы вы были всем обеспечены, чтобы у вас всё сложилось - максимальную поддержку вам окажем", - заявил министр.Он заверил всех в том, что ребятам и девчатам созданы все условия для учебы в российских вузах, выделены бюджетные места, будет оказана всесторонняя поддержка, "чтобы вы действительно поступили и чувствовали себя как дома".Владимир Сальдо попросил ребят и девчат учиться хорошо, и потом обязательно возвращаться обратно - развивающемуся региону нужны будут квалифицированные специалисты."Сергей Сергеевич (Кравцов) и правительство России нам сразу подставляют плечо. Нас приняли в большую, дружную и, подчеркну, родную семью - семью народов Российской Федерации... У меня к вам одна просьба: возвращайтесь сюда в Херсон, вы нам здесь нужны как молодые, обученные, крепкие сильные специалисты", - сказал губернатор.Однако сами выпускники и выпускницы с осторожностью говорили о своих перспективах. Все поступают или уже поступили в различные российские вузы от Санкт-Петербурга до Симферополя, однако далеко не все уверены, что вернутся обратно.Обращаюсь к одной из выпускниц.- Надежда, вы закончили школу, что планируете делать дальше?- Поступать на туристический факультет в Крыму. В Симферополь подавали документы. И еще в Краснодар, в Ростов-на-Дону.- Как закончите, кем будете работать?- По специальности.- А здесь будете работать, в Херсоне?- Можно здесь, можно на выезде, да где угодно! После пандемии отрасль будет восстанавливаться, возможностей очень много.А вот у Елены другие планы. "Собираюсь поступать в Симферополь. В медицинский колледж по специальности фельдшер-акушер", - сообщила она.- Будете возвращаться?- ВозможноАнна поступила в Санкт-петербургский государственный университет, лингвистика, датский язык.Спрашиваю: "Планируете возвращаться обратно в Херсон?"- Да, конечно, уверенно отвечает Анна. - Это мой дом, я тут выросла, и родители тут.- А кем работать будете? Преподавателем?- Неет... Скорее всего, с компьютером связанное. 3D-графика. И владение языками мне в этом поможет.Екатерина собирается поступать в университет, учиться дальше.А в какой университет?- КФУ(Крымский федеральный университет), город Симферополь.По какой специальности?Экономический менеджмент.Возвращаться собираетесь?Возможно.Херсон сегодняЧестно сказать, нынешняя экономическая обстановка в городе и области пока не слишком располагает к возвращению выпускников.Общаясь с местными жителями, узнал, что нагнанная украинскими СМИ и властями паника привела к тому, что многие выехали из региона. В первую очередь это касалось специалистов в госсекторе - врачи, сотрудники МЧС, коммунальных служб.Как рассказывают оставшиеся, на тех, кто уехал оказывалось мощное давление со стороны киевского режима, вплоть до угроз их родственникам, оставшимся на пока подконтрольной Киеву территории."Уезжали люди, просто в страхе бросали свои дома - даже к соседям не подходили, чтобы попросить присмотреть за жильем", - рассказала жительница Херсона Наталья.Убыли и многие бизнесмены. Это видно, когда идешь по улицам города: повсеместно встречаются закрытые пиццерии, кафе, мини-пекарни и прочие небольшие заведения - хотя большая часть все же работает.В каждой из закрытых фирм трудились люди, и сейчас они без работы. В службу занятости каждое утро стоят очереди, хотя и не слишком большие - человек 15-20.Постоянные очереди и в салоны мобильной связи. На центральной площади города их два - с вывесками Vodafone и "Киевстар", в десятке метров друг от друга.Оба они продают стартовые пакеты и пополнения счета от местного оператора, и большой конкуренции не ощущают - спрос на их услуги превышает их возможности по обслуживанию клиентов.Рынки и супермаркетыЧто же касается продуктов питания, то тут все намного проще. В городе работают несколько рынков, где можно купить все фрукты и овощи, крупы, мясо и все прочее: нехватки ни в чем не ощущается.Цены на Центральном рынке весьма демократичные. Торговля идет как за рубли, так и за гривны, но ценники все в украинской валюте. Её курс к рублю варьируется у разных продавцов от 1:1,5 до 1:2.В мясном павильоне больше всего говядины и телятины. Стоит она по российским меркам совсем ничего: телятина 140-150 гривен, говядина - 120-130. Даже по курсу один к двум это получается не более 300 рублей за килограмм - вдвое дешевле, чем в московских супермаркетах.Свинина на 20-30 гривен дешевле говядины, баранина дороже - 200-250."Выбирай, дорогой, скидку сделаю", - говорит продавец.Вообще, скидки все предлагают наперебой. Мясо нужно продать побыстрее, пока оно не испортилось на жаре: температура в тени уже 26 градусов.На открытом воздухе расположились торговцы овощами и фруктами. Отличные спелые помидоры стоят 10-15 гривен за килограмм, примерно столько же просят и за сладкий перец, огурцы, лук, баклажаны - разница небольшая. Чуть дороже персики и абрикосы - 20-25 гривен. По московским меркам - цены, что называется бросовые. Но у людей и возможностей что-либо купить на заработанные средства на несколько порядков ниже чем в российской столице. Отличный херсонский арбуз стоит 8 гривен за килограмм (16 рублей).."В сезон будет одну гривну стоить", - говорит со знанием дела посетитель рынка, крепкий пенсионер.Он же рассказал, что центральный херсонский рынок - самый дорогой. На остальных цены на те же товары ниже примерно на две-три гривны.Продовольственные рынки расположены во многих микрорайонах города, и торговля там идет бойко. Обычно самое активное время - до 11 часов утра. После этого покупателей становится в разы меньше, рынок пустеет. Работают самое позднее до четырех часов дня.После полудня наступает время местных супермаркетов. Самый крупный из них - "Сытный маркет". Его приобрели российские бизнесмены и наладили поставки товаров из Крыма и Кубани.Интерьер и ассортимент товаров - на уровне московских магазинов, цены немного пониже. Товары в основном российские.Ценники тут все в рублях, но принимают и гривны. Украинские деньги стараются давать на сдачу - русские тут явно ценятся больше.Люди чаще рассчитываются рублями. В кассы постоянные очереди из трех-четырех человек, кассиры обслуживают быстро и вежливо.Разговорился с одним из покупателей, спросил: как вы, не жалеете, что Россия пришла? Не ждете киевских обратно?"Да при них все эти годы мы только и делали, что нищали. Дома, посмотрите, в центре города какие обшарпанные - десятилетия так стоят. Нет, теперь при русских только налаживаться всё начинает", - сказал мужчина, представившийся Михаилом.Вот, говорит, супермаркет этот купили, банк. Значит не собираются отсюда уходить, не бросят Херсон - иначе зачем сюда деньги вкладывать?По украинскому телевидению все время пугают - сейчас будет наступление ВСУ на Херсон, родственники звонят оттуда, кричат: бросай всё и уезжай."Да кто ж так наступает? Суворов разве своим противникам заранее объяснял, где нападать будет? Предупрежден, значит вооружен", - цитирует Михаил древних римлян.Он уверен, что бояться не стоит - а те, кто испугался и сбежал, сейчас локти кусают: вот, говорит, знакомые многие уехали еще в феврале-марте, теперь деньги закончились, работу найти не получается, а вернуться обратно уже невозможно: не пускает киевский режим своих граждан на освобождённые территории.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, херсон, восстановление донбасса, украина, россия