https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html
Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию - 15.07.2022 Украина.ру
Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
В Херсоне 14 июля состоялось по-настоящему знаковое событие: впервые выпускники местных школ получили аттестаты о среднем образовании российского образца. Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T09:36
2022-07-15T09:36
2022-07-15T09:56
эксклюзив
херсон
восстановление донбасса
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036447759_0:204:2730:1740_1920x0_80_0_0_fbf1b9710fc6caf67e625e24910fd281.jpg
В Херсоне 14 июля состоялось по-настоящему знаковое событие: впервые выпускники местных школ получили аттестаты о среднем образовании российского образца.Пока это первая ласточка: собранные из разных районов области несколько десятков учеников получили свой аттестат в торжественной обстановке из рук министра просвещения России Сергея Кравцова.Его прибытие было обставлено с большой таинственностью - заранее о том, что он приедет, не сообщили, поэтому журналисты в актовом зале мэрии мягко говоря не толпились.Сначала в помещение зашли двое атлетичных парней в полной экипировке - бронежилеты, каски, модернизированные АК прицелами и целеуказателями. Но даже сквозь этот обвес было видно - сложение у них как на статуях античных героев.Атлеты проверили все входы и выходы, заняли важные точки, и только после этого в зал зашел глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо и представил высокого гостя. Тот после краткого формального вступления обратился к выпускникам."Хочу вас поздравить. Для вас открыты все двери. Фактически вы можете в любой российский вуз поступить и реализовать себя. Мы, со своей стороны, сделаем всё для того, чтобы вы были всем обеспечены, чтобы у вас всё сложилось - максимальную поддержку вам окажем", - заявил министр.Он заверил всех в том, что ребятам и девчатам созданы все условия для учебы в российских вузах, выделены бюджетные места, будет оказана всесторонняя поддержка, "чтобы вы действительно поступили и чувствовали себя как дома".Владимир Сальдо попросил ребят и девчат учиться хорошо, и потом обязательно возвращаться обратно - развивающемуся региону нужны будут квалифицированные специалисты."Сергей Сергеевич (Кравцов) и правительство России нам сразу подставляют плечо. Нас приняли в большую, дружную и, подчеркну, родную семью - семью народов Российской Федерации... У меня к вам одна просьба: возвращайтесь сюда в Херсон, вы нам здесь нужны как молодые, обученные, крепкие сильные специалисты", - сказал губернатор.Однако сами выпускники и выпускницы с осторожностью говорили о своих перспективах. Все поступают или уже поступили в различные российские вузы от Санкт-Петербурга до Симферополя, однако далеко не все уверены, что вернутся обратно.Обращаюсь к одной из выпускниц.- Надежда, вы закончили школу, что планируете делать дальше?- Поступать на туристический факультет в Крыму. В Симферополь подавали документы. И еще в Краснодар, в Ростов-на-Дону.- Как закончите, кем будете работать?- По специальности.- А здесь будете работать, в Херсоне?- Можно здесь, можно на выезде, да где угодно! После пандемии отрасль будет восстанавливаться, возможностей очень много.А вот у Елены другие планы. "Собираюсь поступать в Симферополь. В медицинский колледж по специальности фельдшер-акушер", - сообщила она.- Будете возвращаться?- ВозможноАнна поступила в Санкт-петербургский государственный университет, лингвистика, датский язык.Спрашиваю: "Планируете возвращаться обратно в Херсон?"- Да, конечно, уверенно отвечает Анна. - Это мой дом, я тут выросла, и родители тут.- А кем работать будете? Преподавателем?- Неет... Скорее всего, с компьютером связанное. 3D-графика. И владение языками мне в этом поможет.Екатерина собирается поступать в университет, учиться дальше.А в какой университет?- КФУ(Крымский федеральный университет), город Симферополь.По какой специальности?Экономический менеджмент.Возвращаться собираетесь?Возможно.Херсон сегодняЧестно сказать, нынешняя экономическая обстановка в городе и области пока не слишком располагает к возвращению выпускников.Общаясь с местными жителями, узнал, что нагнанная украинскими СМИ и властями паника привела к тому, что многие выехали из региона. В первую очередь это касалось специалистов в госсекторе - врачи, сотрудники МЧС, коммунальных служб.Как рассказывают оставшиеся, на тех, кто уехал оказывалось мощное давление со стороны киевского режима, вплоть до угроз их родственникам, оставшимся на пока подконтрольной Киеву территории."Уезжали люди, просто в страхе бросали свои дома - даже к соседям не подходили, чтобы попросить присмотреть за жильем", - рассказала жительница Херсона Наталья.Убыли и многие бизнесмены. Это видно, когда идешь по улицам города: повсеместно встречаются закрытые пиццерии, кафе, мини-пекарни и прочие небольшие заведения - хотя большая часть все же работает.В каждой из закрытых фирм трудились люди, и сейчас они без работы. В службу занятости каждое утро стоят очереди, хотя и не слишком большие - человек 15-20.Постоянные очереди и в салоны мобильной связи. На центральной площади города их два - с вывесками Vodafone и "Киевстар", в десятке метров друг от друга.Оба они продают стартовые пакеты и пополнения счета от местного оператора, и большой конкуренции не ощущают - спрос на их услуги превышает их возможности по обслуживанию клиентов.Рынки и супермаркетыЧто же касается продуктов питания, то тут все намного проще. В городе работают несколько рынков, где можно купить все фрукты и овощи, крупы, мясо и все прочее: нехватки ни в чем не ощущается.Цены на Центральном рынке весьма демократичные. Торговля идет как за рубли, так и за гривны, но ценники все в украинской валюте. Её курс к рублю варьируется у разных продавцов от 1:1,5 до 1:2.В мясном павильоне больше всего говядины и телятины. Стоит она по российским меркам совсем ничего: телятина 140-150 гривен, говядина - 120-130. Даже по курсу один к двум это получается не более 300 рублей за килограмм - вдвое дешевле, чем в московских супермаркетах.Свинина на 20-30 гривен дешевле говядины, баранина дороже - 200-250."Выбирай, дорогой, скидку сделаю", - говорит продавец.Вообще, скидки все предлагают наперебой. Мясо нужно продать побыстрее, пока оно не испортилось на жаре: температура в тени уже 26 градусов.На открытом воздухе расположились торговцы овощами и фруктами. Отличные спелые помидоры стоят 10-15 гривен за килограмм, примерно столько же просят и за сладкий перец, огурцы, лук, баклажаны - разница небольшая. Чуть дороже персики и абрикосы - 20-25 гривен. По московским меркам - цены, что называется бросовые. Но у людей и возможностей что-либо купить на заработанные средства на несколько порядков ниже чем в российской столице. Отличный херсонский арбуз стоит 8 гривен за килограмм (16 рублей).."В сезон будет одну гривну стоить", - говорит со знанием дела посетитель рынка, крепкий пенсионер.Он же рассказал, что центральный херсонский рынок - самый дорогой. На остальных цены на те же товары ниже примерно на две-три гривны.Продовольственные рынки расположены во многих микрорайонах города, и торговля там идет бойко. Обычно самое активное время - до 11 часов утра. После этого покупателей становится в разы меньше, рынок пустеет. Работают самое позднее до четырех часов дня.После полудня наступает время местных супермаркетов. Самый крупный из них - "Сытный маркет". Его приобрели российские бизнесмены и наладили поставки товаров из Крыма и Кубани.Интерьер и ассортимент товаров - на уровне московских магазинов, цены немного пониже. Товары в основном российские.Ценники тут все в рублях, но принимают и гривны. Украинские деньги стараются давать на сдачу - русские тут явно ценятся больше.Люди чаще рассчитываются рублями. В кассы постоянные очереди из трех-четырех человек, кассиры обслуживают быстро и вежливо.Разговорился с одним из покупателей, спросил: как вы, не жалеете, что Россия пришла? Не ждете киевских обратно?"Да при них все эти годы мы только и делали, что нищали. Дома, посмотрите, в центре города какие обшарпанные - десятилетия так стоят. Нет, теперь при русских только налаживаться всё начинает", - сказал мужчина, представившийся Михаилом.Вот, говорит, супермаркет этот купили, банк. Значит не собираются отсюда уходить, не бросят Херсон - иначе зачем сюда деньги вкладывать?По украинскому телевидению все время пугают - сейчас будет наступление ВСУ на Херсон, родственники звонят оттуда, кричат: бросай всё и уезжай."Да кто ж так наступает? Суворов разве своим противникам заранее объяснял, где нападать будет? Предупрежден, значит вооружен", - цитирует Михаил древних римлян.Он уверен, что бояться не стоит - а те, кто испугался и сбежал, сейчас локти кусают: вот, говорит, знакомые многие уехали еще в феврале-марте, теперь деньги закончились, работу найти не получается, а вернуться обратно уже невозможно: не пускает киевский режим своих граждан на освобождённые территории.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036447759_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7a303ebfcb750fcb8dbfcfe38b9b6fa8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, херсон, восстановление донбасса, украина, россия
В Херсоне 14 июля состоялось по-настоящему знаковое событие: впервые выпускники местных школ получили аттестаты о среднем образовании российского образца.
Пока это первая ласточка: собранные из разных районов области несколько десятков учеников получили свой аттестат в торжественной обстановке из рук министра просвещения России Сергея Кравцова.
Его прибытие было обставлено с большой таинственностью - заранее о том, что он приедет, не сообщили, поэтому журналисты в актовом зале мэрии мягко говоря не толпились.
Сначала в помещение зашли двое атлетичных парней в полной экипировке - бронежилеты, каски, модернизированные АК прицелами и целеуказателями. Но даже сквозь этот обвес было видно - сложение у них как на статуях античных героев.
Атлеты проверили все входы и выходы, заняли важные точки, и только после этого в зал зашел глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо и представил высокого гостя. Тот после краткого формального вступления обратился к выпускникам.
"Хочу вас поздравить. Для вас открыты все двери. Фактически вы можете в любой российский вуз поступить и реализовать себя. Мы, со своей стороны, сделаем всё для того, чтобы вы были всем обеспечены, чтобы у вас всё сложилось - максимальную поддержку вам окажем", - заявил министр.
Он заверил всех в том, что ребятам и девчатам созданы все условия для учебы в российских вузах, выделены бюджетные места, будет оказана всесторонняя поддержка, "чтобы вы действительно поступили и чувствовали себя как дома".
Владимир Сальдо попросил ребят и девчат учиться хорошо, и потом обязательно возвращаться обратно - развивающемуся региону нужны будут квалифицированные специалисты.
"Сергей Сергеевич (Кравцов) и правительство России нам сразу подставляют плечо. Нас приняли в большую, дружную и, подчеркну, родную семью - семью народов Российской Федерации... У меня к вам одна просьба: возвращайтесь сюда в Херсон, вы нам здесь нужны как молодые, обученные, крепкие сильные специалисты", - сказал губернатор.
Однако сами выпускники и выпускницы с осторожностью говорили о своих перспективах. Все поступают или уже поступили в различные российские вузы от Санкт-Петербурга до Симферополя, однако далеко не все уверены, что вернутся обратно.
Обращаюсь к одной из выпускниц.
- Надежда, вы закончили школу, что планируете делать дальше?
- Поступать на туристический факультет в Крыму. В Симферополь подавали документы. И еще в Краснодар, в Ростов-на-Дону.
- Как закончите, кем будете работать?
- А здесь будете работать, в Херсоне?
- Можно здесь, можно на выезде, да где угодно! После пандемии отрасль будет восстанавливаться, возможностей очень много.
А вот у Елены другие планы. "Собираюсь поступать в Симферополь. В медицинский колледж по специальности фельдшер-акушер", - сообщила она.
Анна поступила в Санкт-петербургский государственный университет, лингвистика, датский язык.
Спрашиваю: "Планируете возвращаться обратно в Херсон?"
- Да, конечно, уверенно отвечает Анна. - Это мой дом, я тут выросла, и родители тут.
- А кем работать будете? Преподавателем?
- Неет... Скорее всего, с компьютером связанное. 3D-графика. И владение языками мне в этом поможет.
Екатерина собирается поступать в университет, учиться дальше.
- КФУ(Крымский федеральный университет), город Симферополь.
Экономический менеджмент.
Возвращаться собираетесь?
Честно сказать, нынешняя экономическая обстановка в городе и области пока не слишком располагает к возвращению выпускников.
Общаясь с местными жителями, узнал, что нагнанная украинскими СМИ и властями паника привела к тому, что многие выехали из региона. В первую очередь это касалось специалистов в госсекторе - врачи, сотрудники МЧС, коммунальных служб.
Как рассказывают оставшиеся, на тех, кто уехал оказывалось мощное давление со стороны киевского режима, вплоть до угроз их родственникам, оставшимся на пока подконтрольной Киеву территории.
"Уезжали люди, просто в страхе бросали свои дома - даже к соседям не подходили, чтобы попросить присмотреть за жильем", - рассказала жительница Херсона Наталья.
Убыли и многие бизнесмены. Это видно, когда идешь по улицам города: повсеместно встречаются закрытые пиццерии, кафе, мини-пекарни и прочие небольшие заведения - хотя большая часть все же работает.
В каждой из закрытых фирм трудились люди, и сейчас они без работы. В службу занятости каждое утро стоят очереди, хотя и не слишком большие - человек 15-20.
Постоянные очереди и в салоны мобильной связи. На центральной площади города их два - с вывесками Vodafone и "Киевстар", в десятке метров друг от друга.
1 из 2
Киевстар мобильная связь продажа магазин мобильник телефон жители
2 из 2
Херсон магазин мобильные телефоны продажа связь
1 из 2
Киевстар мобильная связь продажа магазин мобильник телефон жители
2 из 2
Херсон магазин мобильные телефоны продажа связь
Оба они продают стартовые пакеты и пополнения счета от местного оператора, и большой конкуренции не ощущают - спрос на их услуги превышает их возможности по обслуживанию клиентов.
Что же касается продуктов питания, то тут все намного проще. В городе работают несколько рынков, где можно купить все фрукты и овощи, крупы, мясо и все прочее: нехватки ни в чем не ощущается.
Цены на Центральном рынке весьма демократичные. Торговля идет как за рубли, так и за гривны, но ценники все в украинской валюте. Её курс к рублю варьируется у разных продавцов от 1:1,5 до 1:2.
В мясном павильоне больше всего говядины и телятины. Стоит она по российским меркам совсем ничего: телятина 140-150 гривен, говядина - 120-130. Даже по курсу один к двум это получается не более 300 рублей за килограмм - вдвое дешевле, чем в московских супермаркетах.
1 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
2 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
3 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
4 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
5 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
6 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
7 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
1 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
2 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
3 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
4 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
5 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
6 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
7 из 7
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
Свинина на 20-30 гривен дешевле говядины, баранина дороже - 200-250.
"Выбирай, дорогой, скидку сделаю", - говорит продавец.
Вообще, скидки все предлагают наперебой. Мясо нужно продать побыстрее, пока оно не испортилось на жаре: температура в тени уже 26 градусов.
На открытом воздухе расположились торговцы овощами и фруктами. Отличные спелые помидоры стоят 10-15 гривен за килограмм, примерно столько же просят и за сладкий перец, огурцы, лук, баклажаны - разница небольшая. Чуть дороже персики и абрикосы - 20-25 гривен. По московским меркам - цены, что называется бросовые. Но у людей и возможностей что-либо купить на заработанные средства на несколько порядков ниже чем в российской столице.
Отличный херсонский арбуз стоит 8 гривен за килограмм (16 рублей)..
"В сезон будет одну гривну стоить", - говорит со знанием дела посетитель рынка, крепкий пенсионер.
Он же рассказал, что центральный херсонский рынок - самый дорогой. На остальных цены на те же товары ниже примерно на две-три гривны.
Продовольственные рынки расположены во многих микрорайонах города, и торговля там идет бойко. Обычно самое активное время - до 11 часов утра. После этого покупателей становится в разы меньше, рынок пустеет. Работают самое позднее до четырех часов дня.
После полудня наступает время местных супермаркетов. Самый крупный из них - "Сытный маркет". Его приобрели российские бизнесмены и наладили поставки товаров из Крыма и Кубани.
1 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
2 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
3 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
4 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
5 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
1 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
2 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
3 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
4 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
5 из 5
Херсон рынок продукты фрукты овощи магазин супермаркет
Интерьер и ассортимент товаров - на уровне московских магазинов, цены немного пониже. Товары в основном российские.
Ценники тут все в рублях, но принимают и гривны. Украинские деньги стараются давать на сдачу - русские тут явно ценятся больше.
Люди чаще рассчитываются рублями. В кассы постоянные очереди из трех-четырех человек, кассиры обслуживают быстро и вежливо.
Разговорился с одним из покупателей, спросил: как вы, не жалеете, что Россия пришла? Не ждете киевских обратно?
"Да при них все эти годы мы только и делали, что нищали. Дома, посмотрите, в центре города какие обшарпанные - десятилетия так стоят. Нет, теперь при русских только налаживаться всё начинает", - сказал мужчина, представившийся Михаилом.
Вот, говорит, супермаркет этот купили, банк. Значит не собираются отсюда уходить, не бросят Херсон - иначе зачем сюда деньги вкладывать?
По украинскому телевидению все время пугают - сейчас будет наступление ВСУ на Херсон, родственники звонят оттуда, кричат: бросай всё и уезжай.
"Да кто ж так наступает? Суворов разве своим противникам заранее объяснял, где нападать будет? Предупрежден, значит вооружен", - цитирует Михаил древних римлян.
Он уверен, что бояться не стоит - а те, кто испугался и сбежал, сейчас локти кусают: вот, говорит, знакомые многие уехали еще в феврале-марте, теперь деньги закончились, работу найти не получается, а вернуться обратно уже невозможно: не пускает киевский режим своих граждан на освобождённые территории.