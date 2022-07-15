https://ukraina.ru/20220715/1036446558.html

Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада

Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада - 15.07.2022 Украина.ру

Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада

Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией. Об этом 14 июля в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости

2022-07-15T09:19

2022-07-15T09:19

2022-07-15T09:19

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"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ukraina.ru/20220715/1036443684.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, новости, мид