https://ukraina.ru/20220715/1036446558.html
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада - 15.07.2022 Украина.ру
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией. Об этом 14 июля в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости
2022-07-15T09:19
2022-07-15T09:19
2022-07-15T09:19
санкции
новости
мид
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"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ukraina.ru/20220715/1036443684.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, новости, мид
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией. Об этом 14 июля в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости
"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности.
"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - добавил он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.