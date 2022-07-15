Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада - 15.07.2022 Украина.ру
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Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада - 15.07.2022 Украина.ру
Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией. Об этом 14 июля в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости
2022-07-15T09:19
2022-07-15T09:19
санкции
новости
мид
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"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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санкции, новости, мид

Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада

09:19 15.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией. Об этом 14 июля в ходе политического форума по целям устойчивого развития, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости
"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности.

"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - добавил он.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Канада расширила санкции против РоссииКанада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине, сообщило 14июля министерство иностранных дел страны
 
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