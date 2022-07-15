https://ukraina.ru/20220715/1036444820.html

Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь

Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь - 15.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь

Посольство США призвало американцев покинуть Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев готов к обороне. В Минобороны Украины отказались... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T08:42

2022-07-15T08:42

2022-07-15T08:42

спецоперация

хроники

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Посольство США призвало американцев покинуть Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев готов к обороне. В Минобороны Украины отказались говорить о потерях. Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявил член главного совета ВГА региона Владимир РоговПосольство США призвало американских граждан покинуть Украину по соображениям безопасности. Такое сообщение пресс-служба посольства США опубликовала вечером 14 июля."Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за <...> активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать на Украину, а тех, кто находится на Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно", — говорилось в обращении.В посольстве также призвали американских граждан воздержаться от нахождения в местах скопления людей и участия в "организованных мероприятиях". В заголовке материала сказано, что он является осведомлением "о ракетной угрозе".В случае громких взрывов, а также при звуке сирен воздушной тревоги гражданам США порекомендовали немедленно искать укрытие и не приближаться "ни к каким обломкам" при ракетных обстрелах.Ситуацию на территории Украины в сфере безопасности дипломаты назвали нестабильной и предупредили, что она может ухудшиться.Оборона КиеваЗаявление о Киеве генерал Залужный на встрече с послом США в Украине Бриджит Бринк, в которой также принимал участие министр обороны Алексей Резников. По словам Залужного, для защиты Киева созданы соответствующие группировки войск и резкий перенос боев под столицу невозможен."В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. В настоящее время мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен", - подчеркнул Залужный.По его словам, сейчас для Киева основную опасность представляют ракетные удары. При этом украинская ПВО, по словам Залужного, способна защитить столицу страны.Также Залужный заявил, что потенциальная линия боестолкновения достигает более 2 тыс. км. При этом интенсивные боевые действия переместились в Донбасс.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины обеспечиваются меры по обороне города."Киев живет в условиях военного положения. И мы должны обеспечивать меры как по надлежащей обороне столицы, так и по функционированию и выживанию предприятий города, по комфорту его жителей. Мы должны заботиться о наших защитниках. Поэтому одно из сегодняшних решений Киевсовета – о том, что город будет оказывать финансовую помощь участникам добровольческих формирований территориальной общины столицы, выполняющих боевые задания", - заявил Кличко 14 июля.Кроме того, Кличко сообщил, что город ввёл поощрительное отличие мэра Киева для гражданских лиц, которые проявили мужество и патриотизм и своей профессиональной или волонтёрской деятельностью способствовали обороне Киева.Также Кличко сообщил о том, что в Киеве приняли решение о создании военного кладбища и мест почётных захоронений защитников Украины. Кладбище появится вдоль улицы Елены Телиги неподалёку от урочища Бабий Яр.Потери в тайнеЗамминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему оборонное ведомство не говорит о потерях."Мы не можем объявлять цифры, но этот процесс идет. Он непрост. Люди пережили горе. В семьях есть разные обстоятельства. Мы пытаемся подойти, с одной стороны - безупречно с точки зрения формальных процедур, и в то же время по-человечески. Почему пока официально не называется общее количество погибших? Это обусловлено военной необходимостью во время военного положения. Это информация, которую не должен знать враг, ведь по этим данным военные специалисты могут сделать немало выводов и использовать эту информацию для анализа и планирования. Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию", - заявила Маляр.По её словам, этот разговор состоялся в контексте информирования о выплатах, которые осуществляет Минобороны семьям погибших.Замминистра обороны заверила, что семьям погибших обеспечивают надлежащие выплаты.Кроме того, Маляр посоветовала общественным инициативам, которые собирают данные о погибших и обнародуют эту информацию, учесть, что обнародование такой информации вредит обороне страны.Ранее в сети распространилось видео, на котором родные и близкие бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обращались к командованию с требованием выяснить, что происходит с их мужами."Мы родные людей, которые попропадали, мы родные людей, которые погибли <...> Вот такую бумагу раздают. Я отправила мужа, а мне дали такую бумагу и сказали искать. А где сказали искать? Это мы должны сидеть и "хохлов по чубу опознавать" ("Опознай хохла по чубу" - Telegram-канал, где публикуют фото пленных и погибших бойцов ВСУ — Ред.) и "вагнеровцев" читать. Какой ваш ответ? Через полгода объявите его погибшим? Это всё, что вы нам можете сказать?" - говорила жена одного из бойцов бригады.Женщины жаловались на то, что командование относится к ним неподобающе. Кроме того, жёны призвали отправить их мужей на ротацию.Будущее Запорожской областиЗапорожская область навсегда потеряна для Украины и киевскому режиму нужно с этим смириться, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов."Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью", — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.По его словам, большинство жителей Запорожской области видят свое будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями."Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения – это, прежде всего, безопасность", — отметил Рогов.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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