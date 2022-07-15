https://ukraina.ru/20220715/1036437610.html

Алексей Зубец о секрете влияния "зерна мира" и почему Украина вывезет его только 25%

Алексей Зубец о секрете влияния "зерна мира" и почему Украина вывезет его только 25% - 15.07.2022 Украина.ру

Алексей Зубец о секрете влияния "зерна мира" и почему Украина вывезет его только 25%

С украинской стороны есть большие проблемы с доставкой зерна до сухогрзов, а новый урожай будет негде хранить, заявил Директор Института социально-экономических Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T07:56

2022-07-15T07:56

2022-07-15T07:56

украина

россия

зерно

интервью

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С украинской стороны есть большие проблемы с доставкой зерна до сухогрзов, а новый урожай будет негде хранить, заявил Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.— Алексей, наконец-то достигнуты предварительные договоренности по украинскому зерну, неужели вывезут, и никто не сорвет процесс?— Украинское правительство находится под давлением западных союзников, которым необходимо, чтобы зерно попало на рынок. Надо понимать, что все зерно, которое есть на Украине, оно вывезено не будет. Потому что возможности инфраструктуры Украины на юго-западных территориях, они в любом случае недостаточны для вывоза всего что есть.Не все это зерно находится в тех местах, откуда его можно грузить на суда. Большая задача в рамках этого процесса в том, чтобы собрать и вывезти зерно в такие места, откуда можно погрузить на железную дорогу, потом в порт и перегрузить на сухогруз.Сегодня, в условиях военных действий и нехватки топлива на территории Украины, задача технически крайне сложно выполнимая, наверное, она и не будет вовсе выполнена.Кроме того, есть уже свежий урожай, который тоже поступает на места хранения. Уже сейчас известно, что немалая часть его будет потеряна. По причине ее удаленности от мест, близких к железной дороге и портам.Когда вся эта история начиналась, был прогноз, что примерно четверть всего, что у них есть, реально вывезут, остальное останется на территории страны. А если говорить об урожае 2022 года, большая часть просто не будет собрана.Поэтому договоренности, которые были достигнуты, это некая рамка, декларация. Практическая реализация этих договоренностей в большей степени будет зависеть от того, как будет развиваться военные действия на юго-западе Украины.Мы читаем новости об ударе по инфраструктуре, которая находится там же. Никто не гарантирует, что цепочки, которые созданы, будут работать. Один из главных промоутеров этой сделки – Турция, которая заинтересована в том, чтобы получить зерно, российское и украинское. Возможно, со скидкой.— Часть этого зерна Турция уже оплатила. У нее очевидный интерес, или есть другой?— Да, она заинтересована в том, чтобы получить свою часть зерна. Турция большая страна, хлебом себя не обеспечивает. Там еще большая проблема с экономикой, инфляция чуть ли не 50-60%. Скоро у Эрдогана выборы, он должен обеспечить приемлемую стоимость продуктов для населения. Имея нормальные отношения и с Украиной и с Россией, он этот вопрос решает в свою пользу. В какой степени сделка будет реализована после того, как турецкие интересы будут удовлетворены и они получат необходимое количество товаров – посмотрим.Есть большая вероятность того, что полностью сделка реализована не будет. Три четверти украинского зерна в нее не попадают, потому что никто не обеспечит вывоз всего зерна. Плюс у Одессы недостаточная пропускная способность.Если там 20 миллионов тонн, то 5 миллионов вывезут они по суше и по морю, больше - нет. Там, смотрите, один из основных транспортных маршрутов – через Дунай, а туда большие суда заходить не могут. На машинах его довезти нельзя, слишком большой объем. Нет ни машин, ни вагонов в таких количествах, да и сухогрузов крупных тоже столько найти непросто. И вообще, если все вывезти, украинцам самим потом не хватит для внутренних потребностей, придется завозить опять из России, чтоб народ не голодал.— Этого им не хочется, судя по всему?— Безусловно. Да и России тоже. Голодать – это плохо. Надо понимать, что на Украине останутся те, кто примет российскую власть и интеграцию. Это будут люди близкие по духу и ценностям России. И потом решать вопрос, чтобы люди не голодали, РФ явно не хотелось бы.— У американцев есть интерес передела рынка?— Не думаю. Америка – крупнейший в мире производитель зерна. Но с рынка пшеницы Россия их вытеснила. Но если брать весь ассортимент зерновых в мире, то США больше всего поставляет. А если брать пшеницу, то там крупнейший производитель – Китай. Но они еще докупают для своих потребностей, а вот Индия – второй после них производитель зерна, она продает. Так что 20 миллионов тонн это капля в море мирового производства, не очень большая цифра.Это гораздо более важно для Европы, чем для США. Потому что ЕС большой объем фуражного зерна покупает, чтобы кормить скот. О пищевом зерне там даже речи не идет.Вся эта история не столько вокруг поставок физического зерна, сколько вокруг цены. Если есть хоть малейший дефицит, цены растут. И масса людей элементарно не могут купить себе эту еду, и начинается мировой голод. Не потому что этого зерна нет, а потому что дорого.Вот эти 20 миллионов тонн могут серьезно изменить цену, а вот сами физические поставки мало что меняют. Я не вижу тут американских интересов передела рынка, у них нет достаточного объема пшеницы для этого.— Цена будет с большой скидкой?— Мы не знаем, это коммерческие контракты, но для турок - да. Судя по всему, они получат и украинское и российское зерно, со скидкой за посредничество и организацию этой схемы. Россия дружественная страна по отношению к Турции, российское правительство не заинтересовано в том, чтобы у них были внутренние проблемы. С учетом той позитивной роли, которую турки играют в нынешних событиях. Мы друг другу помогаем.— Украина заявляла, что РФ украла 400 тонн зерна. Почему они так считают?— Россия точно ничего не крала. А про ту партию, с которой все началось, это вообще казахстанское зерно, оно не имеет отношения ни к России, ни к Украине.И они [власти Украины] считают, что Россия что-то украла. Продажа любого зерна, даже если оно из Херсона идет, это в интересах местных производителей. Деньги идут фермерам, на топливо, сырье, на зарплаты работников.Задача Украины в данном случае - это экономическое удушение экономики юга Украины, которые под контролем РФ. Это мерзкая, подлая политика, наказывать граждан за какие-то мнимые прегрешения.Если еще и поджигают поля... с них станется. Они перекрывали подачу воды в Крым, электроопоры подрывали, это из той же истории.— Украина будет искать повод не выполнять договоренности?— Это в интересах тех, кто контролирует украинское правительство. Если им скажут - они это сделают.— У России есть неочевидные выгоды? Например, начало диалога или снятие ограничений.— Запад вывел российское зерно и удобрения из-под санкций, то есть в принципе вот эта история с блокированием российского экспорта, она не выгодна западу. РФ имеет потенциал экспорта, я думаю, не без участия украинских производителей, примерно 50 миллионов тонн в этом году, при условиях хорошего урожая.В прошлом году было порядка 30 миллионов тонн. Интерес у России не только экономический, нужно поддержать Турцию, она поддержала нас.— То есть, разблокировать какие-то ограничения при помощи этой сделки РФ нет нужды?— Сделка заключена. Какие-то объемы будут поставлены на внешние рынки дополнительно. Что-то получит запад, что-то Турция и что-то – остальные страны. Россия сделала шаг доброй воли по отношению к мировым партнерам по части продовольствия. Но эта благотворительность рассчитана на короткий период времени. И Россия, наверняка, захочет встречных политических шагов от запада, пока мы их не увидели. Значит эта сделка не будет долгой.— То есть это не станет началом уступок для России?— Нет, не станет. Запад пойдет на уступки только под угрозой экономического коллапса. Вот если Россия перекроет поставки газа и нефти в сентябре, вот тогда с ними можно будет говорить. Пока запад встречных шагов в обмен на эту сделку делать не собирается. Это актуально этой осенью, потом они наладят поставки энергоресурсов с других рынков.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, зерно, интервью