https://ukraina.ru/20220715/1036437491.html
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине
Запад не добивается того, чего он намерен достичь с помощью своей военной помощи Украине, поэтому он может вмешаться в конфликт напрямую, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-07-15T07:40
2022-07-15T07:40
2022-07-15T07:40
новости
запад
украина
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Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой и сказал, что пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу, рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства.По его словам, со западные страны уже учувствуют в неядерном конфликте по отношению к России.В ближайшее время Россия столкнемся с целой серией подобного рода высказываний разных людей, как финский историк, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036418305.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине
Запад не добивается того, чего он намерен достичь с помощью своей военной помощи Украине, поэтому он может вмешаться в конфликт напрямую, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой и сказал, что пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу, рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства.
Воинственность некоторых политиков и экспертов последнее время очевидна. Она связана с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО.
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его словам, со западные страны уже учувствуют в неядерном конфликте по отношению к России.
В ближайшее время Россия столкнемся с целой серией подобного рода высказываний разных людей, как финский историк, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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