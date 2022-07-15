https://ukraina.ru/20220715/1036437491.html

Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине

Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине - 15.07.2022 Украина.ру

Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине

Запад не добивается того, чего он намерен достичь с помощью своей военной помощи Украине, поэтому он может вмешаться в конфликт напрямую, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-07-15T07:40

2022-07-15T07:40

2022-07-15T07:40

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Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой и сказал, что пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу, рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства.По его словам, со западные страны уже учувствуют в неядерном конфликте по отношению к России.В ближайшее время Россия столкнемся с целой серией подобного рода высказываний разных людей, как финский историк, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036418305.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, украина