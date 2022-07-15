Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
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Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине - 15.07.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине
Запад не добивается того, чего он намерен достичь с помощью своей военной помощи Украине, поэтому он может вмешаться в конфликт напрямую, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-07-15T07:40
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новости
запад
украина
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Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой и сказал, что пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу, рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства.По его словам, со западные страны уже учувствуют в неядерном конфликте по отношению к России.В ближайшее время Россия столкнемся с целой серией подобного рода высказываний разных людей, как финский историк, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036418305.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, запад, украина

Мухин рассказал, о шансах вмешательства Запада напрямую в конфликт на Украине

07:40 15.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Запад не добивается того, чего он намерен достичь с помощью своей военной помощи Украине, поэтому он может вмешаться в конфликт напрямую, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Ранее финский историк Юсси Ялонен предложил вступить Западу в военный конфликт с Москвой и сказал, что пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу, рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства.
Воинственность некоторых политиков и экспертов последнее время очевидна. Она связана с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его словам, со западные страны уже учувствуют в неядерном конфликте по отношению к России.
В ближайшее время Россия столкнемся с целой серией подобного рода высказываний разных людей, как финский историк, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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