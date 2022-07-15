Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ

Я надеюсь, что это поможет хотя бы тем гражданам Украины, кто в данный момент находится на территориях Российской Федерации, народных республик Донбасса и, возможно, в Белоруссии. Потому что вполне понятно, что с территорий, пока еще оккупированных террористической группировкой "Украина", никого не выпустят туда, где можно получить соответствующие документы, или хотя бы запросить их получение.

Анатолий Вассерман Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению