Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ - 15.07.2022 Украина.ру
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Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ
Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ - 15.07.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ
Указ Владимира Путина о упрощённом получении гражданства РФ для украинцев поможет гражданам, которые находятся в народных республиках Донбасса, Белоруссии и России получить паспорта, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-07-15T08:15
2022-07-15T08:15
новости
российский паспорт
украина
вассерман
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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.Он выразил надежду, что в скором будущем неосвобожденных территорий не останется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034335079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, российский паспорт, украина, вассерман

Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ

08:15 15.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Указ Владимира Путина о упрощённом получении гражданства РФ для украинцев поможет гражданам, которые находятся в народных республиках Донбасса, Белоруссии и России получить паспорта, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.
Я надеюсь, что это поможет хотя бы тем гражданам Украины, кто в данный момент находится на территориях Российской Федерации, народных республик Донбасса и, возможно, в Белоруссии. Потому что вполне понятно, что с территорий, пока еще оккупированных террористической группировкой "Украина", никого не выпустят туда, где можно получить соответствующие документы, или хотя бы запросить их получение.
Анатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению
Он выразил надежду, что в скором будущем неосвобожденных территорий не останется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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