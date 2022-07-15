Вассерман рассказал, кому поможет новый указ Путина о получении гражданства РФ
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Указ Владимира Путина о упрощённом получении гражданства РФ для украинцев поможет гражданам, которые находятся в народных республиках Донбасса, Белоруссии и России получить паспорта, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.
Я надеюсь, что это поможет хотя бы тем гражданам Украины, кто в данный момент находится на территориях Российской Федерации, народных республик Донбасса и, возможно, в Белоруссии. Потому что вполне понятно, что с территорий, пока еще оккупированных террористической группировкой "Украина", никого не выпустят туда, где можно получить соответствующие документы, или хотя бы запросить их получение.
Он выразил надежду, что в скором будущем неосвобожденных территорий не останется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.