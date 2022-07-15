"Отстрелял, выстрелил, убежал": эксперт рассказал, как ВСУ пользуются РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS украинские войска прячут, потому что они у них на вес золота, сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Отстрелял, выстрелил, убежал – там такая схема. Они не могут находиться на одном месте, потому что будет гарантировано уничтожение. Поэтому маскировка, поэтому до батальона может сопровождать украинских нациков, причем самых подготовленных, вплоть до ДРГ, эту машину. Они у них на вес золота, они их прячут как жемчужину.
По его мнению, склады украинские военные обстреливают не "Хаймарсами", а гаубицами, потому что было плотное "огневое поражение, как это было на Змеином", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 июля, 15:51«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой КаховкеВ течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались