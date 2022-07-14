https://ukraina.ru/20220714/1036289793.html

Владимир Ераносян: Иностранную военную технику обслуживают граждане США и других стран

Владимир Ераносян: Иностранную военную технику обслуживают граждане США и других стран - 14.07.2022 Украина.ру

Владимир Ераносян: Иностранную военную технику обслуживают граждане США и других стран

Недостатки первоначального этапа борьбы народных республик и СВО должны быть учтены, виновные наказаны, но главное – сделать правильные выводы и исправить... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T11:30

2022-07-14T11:30

2022-07-14T13:01

интервью

владимир ераносян

сво

украина

чем воюют на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103111/97/1031119787_243:85:779:387_1920x0_80_0_0_f61f4cc2cb2933e4dcfb75e9928209bf.jpg

Недостатки первоначального этапа борьбы народных республик и СВО должны быть учтены, виновные наказаны, но главное – сделать правильные выводы и исправить ошибки, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, начнем с военной обстановки, главных направлений военных действий в Украине. У нас остается Славяно-Краматорская агломерация, идет наступление на фронте Северск-Артемовск, или Северск-Бахмут как сейчас называют. Расскажите о ситуации, насколько сложно проломить украинские укрепрайоны?– Судя по тому, что происходит, и по каким направлениям сейчас идет развитие специальной военной операции, мы можем сказать о грандиозном прорыве в районе агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк. Это оперативный успех, он развивается на плечах отступающих украинских войск - пройти линию обороны, которая была сформирована ими загодя, и она подготовлена была и в фортификационном смысле, и в смысле укрепления позиционном, в смысле укрепления и усиления артиллерийской подоплеки. Мы знаем, что на Украину поступили HIMARSы и самоходные гаубицы артиллерийские "Палладин-109", а также "777", которые они перебросили на это направление. Почему они хотят Северск-Бахмут, они так называют, но мы называем Артемовск, почему они хотят, чтобы это все держалось – потому, что войска подступают с трех направлений сейчас к агломерации Краматорск-Славянск. И это направление ключевое в решении главной поставленной задачи на этот период ведения операции. Это освобождение Краматорска, как центра и военно-гражданской администрации украинских сил.Чем славен Славянск, и чем славен Краматорск? Во-первых, это большие города – от ста и выше тысяч население каждого города, плюс, они находятся на расстоянии друг от друга в районе 14-16 километров, то есть, на зоне действия и в радиусе поражения любой гаубицы, от самоходной артиллерийской установки до обычной гаубицы. Не говоря уже об РСЗО типа "Ураган" или "Смерч" и т.д., которые могут быть и на 60, и на 70 км.То есть, простреливается территория полностью. Как элемент военно-промышленного комплекса Украины рассматривать Краматорск надо обязательно, потому что этот город снабжал в свое время украинскую армию и был ремонтной базой для их самоходных установок, минометов…Мы не будем говорить сейчас о качестве минометов "Молот", о том, что они взрывались десятками штук, взрывались на полигонах, в том числе Широкий Лан, унося жизни украинских военнослужащих, мы это опускаем вообще. Что это некачественные минометы, мы это опускаем. Но то, что в этом городе сосредоточен некий элемент военно-промышленного комплекса Украины, есть некая ремонтная база, которая может осуществлять краткосрочный ремонт, есть специалисты по боевой технике, которая может отправляться на линию соприкосновения – это факт. Это один из моментов, необходимых для того, чтобы купировать угрозу, которая оттуда исходит.Плюс есть сакральный момент, особенно он касается Славянска. Это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха… Эти два города – это ключевые города при освобождении Донбасса, и при выполнении поставленной Главнокомандующим задачи.Теперь, что касается линии, которую предстоит пройти – это Северск-Артемовск. Эта линия укреплялась все это время, которое держал оборону гарнизон Лисичанска, и пока шли городские бои в Севердонецке. Они пытались укрепить эту оборону всем, чем только угодно. Туда были переброшены резервисты, всевозможные подразделения теробороны. Мы видели все эти возмущения в Закарпатье, когда женщины не пускали своих сыновей, мужей, дядьев, дедов, потому что там утилизация полная мужского населения, там уже сборная солянка абсолютно. Плохо вооруженная, плохо экипированная.(О западном оружии – Ред.) - поступление гаубиц, французских, в том числе - "Цезарь", самоходных, артиллерийских, которые бьют на 50 километров, поступление "М-109 Палладин", поступление "М-777" гаубиц, которые недальнобойные, но экскалибурами могут стрелять на большие расстояния. Так, если обычными снарядами – это всего 25 километров.Что касается РСЗО HIMARS – то да, по моим данным, сейчас девять уже у них этих РСЗО. Это с картриджами на шесть реактивных снарядов неуправляемых, или на один "АTACMS", которые, возможно, есть уже на Украине в небольших количествах от Канады. Это значит, что если они будут их использовать по нашим складам, и по логистическим базам, или по командным пунктам, то это расстояние уже намного превышает 70 километров, и может достигать двухсот восьмидесяти километров. У них есть уже (такое оружие – Ред.).Также еще речь идет о MGM-140, которые бьют на 140 километров, от 140 до 280. И плюс "Гарпуны". Их можно использовать не только для надводных целей наземной установки – они еще могут использовать это как ракеты "земля-земля", что говорит о том, что есть определенная экзистенциальная угроза для непосредственно Донбасса, и для приграничных городов России. Несмотря на те дисклеймеры, которые дает Запад о том, что они запрещают использование своих ракетных вооружений в отработке по территории Российской Федерации. Но это дисклеймер, это снятие ответственности путем заявления, которому никто не верит. Мы понимаем, что эти заявления ничего не стоят. И последний момент. …Заявления Германии, Великобритании о том, что будут курсы какие-то, и что десятки тысяч, до двадцати тысяч военнослужащих будет подготовлено на полигонах Германии и на полигонах Великобритании, так как полигоны непригодны уже украинские, типа Широкий Лан под Николаевом и полигон Яворов. Так как наши научились в момент сколачивания воинских коллективов и боевого слаживания их ликвидировать – они решили хитрить. И хитрость проявляется вот в чем – я на 250 процентов уверен, что (стрельбой – Ред.) из "Хаймарсов" и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане. Я в этом уверен.Что касается периметра охраны – этим занимаются украинцы… Передвижение локации, смена локации после залпа – это у них необходимость, потому что контрбатарейные радары работают. У них это необходимость, они отстрелялись – переместились. Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с "Хаймарсов". Именно они сейчас находятся на Украине, именно они сейчас производят стрельбы по нашим складам вооружения и складам боеприпасов, и по командным пунктам.- Как бы ни говорили, что наше оружие аналогично, что западное местами хуже, но эффективность "Хаймарсов" мы видим, особенно в соединении с западной же разведкой. Они работают, бьют по тылам, убивают людей. Западные гаубицы обстреливают Донецк с территории Авдеевки, Марьинки и Красногоровки, достают уже по всему городу более месяца. Продолжаются обстрелы города, там нет безопасных мест. Соответственно, в первую очередь дончан интересует, когда будет взята Авдеевка, когда будет проломлена оборона под Красногоровкой и Марьинкой? Будут ли использованы бетонобойные бомбы? Если используются, почему об этом нет заявлений?– Такие боеприпасы используются. Дело не в том, что заявления или не заявление – дело в поражаемых объектах, прежде всего. Если мы говорим о каких-то укрепрайонах и заслонах, то это применение разных боеприпасов. Говоря о заслонах – там обычные гаубицы могут работать или РСЗО, неуправляемые ракеты. Говоря о крупных бетонированных сооружениях заводского типа, как "Азовсталь", либо такие как в Краматорске есть – сталелитейные заводы и эти все конструкции, то, безусловно, там будут использоваться с помощью нашей, в том числе, армейской авиации и штурмовой, и фронтовой авиации – могут использоваться эти бомбы, большие боеприпасы с большим тротиловым эквивалентов.Но, говоря о тех надеждах, которые испытывает Донецк и о том, что идут обстрелы, мы должны отдавать себе отчет, что… для того, чтобы был определенный резонанс, чтобы вызвать в обществе недовольство, они стреляют по жилым кварталам (из западных орудий – Ред.) точно также, как они использовали "Точку-У", которая имеет очень большое круговое вероятное отклонение от цели.Вы понимаете, что, несмотря на контроль траектории – это боеприпас все-таки кассетного типа. То есть, он взрывается на расстоянии 2 километра от земли, рассеивая 15800 осколков. То есть, угрожает это, прежде всего, мирному населению, даже не командному пункту. Понятно, что, если они стреляют "Хаймарсами" хвалеными, о которых говорят их мегаэксперты, которые двух слов связать не могут – от Жданова до мычащего Арестовича - о том, что там от одного до пяти метров круговое вероятное отклонение. Это бред сивой кобылы. Там отклонение от 100 до 150 метров, чтоб вы понимали. То есть, это не точное оружие, если это реактивный снаряд, использовать эти шесть боеприпасами, которые просто-напросто картридж должны менять, там еще перезарядка.У нас ракету, извините за это слово, засунул – и пошли. У них такого нет, там специально обслуживающая техника, которая должна ходить за этим "Хаймарсом" и его перезаряжать какое-то время. Причем не на той боевой позиции, а на совсем другой локации. Отстрелял, выстрелил, убежал – там такая схема. Они не могут находиться на одном месте, потому что будет гарантировано уничтожение. Поэтому маскировка, поэтому до батальона может сопровождать украинских нациков, причем самых подготовленных, вплоть до ДРГ, эту машину. Они у них на вес золота, они их прячут как жемчужину. Поэтому я очень сомневаюсь, что "Хаймарсами" были поражены эти склады, я думаю, гаубицы это, причем довольно плотный огонь, огневое поражение, как это было на Змеином. Острова Змеиный я отдельно коснусь. Я сейчас нахожусь в Крыму, для меня это больная тема, я бы хотел ее осветить.– Как раз хотел попросить ваше мнение о действиях флота и о ситуации с российским флотом.– Я сейчас скажу непопулярную вещь по поводу острова Змеиный. Все задачи были отработаны, и гробить там наших спецназовцев, боевых пловцов - сначала бригада 810, потом этих людей готовили в специальных подразделениях… гробить там этих людей, которые реально на вес золота. Эти люди могут захватывать эсминцы, в количестве 6-7 человек - они могут на абордаж взять эсминец, крупный, и уничтожить его, и, причем, скрыться еще могут.– У Украины нет эсминцев, которые можно брать?– У Украины нет эсминцев, но эти люди и на берегу работают точно так же. Они могут работать по объектам стратегической инфраструктуры. Им неважно - находиться на острове размером 400 на 600 метров и прикрывать своими жизнями 2-3-4 единицы "Панцера" или "Тора", которые бьют на 16 километров, ближнего радиуса действия системы ПВО наших. Потому что этот остров находится в 35-40 километрах от биосферного заповедника "Кубанский", в районе Белгорода-Днестровского, и там пробивается этот остров не только дальнобойной самоходной артиллерией и просто гаубицей. Они простреливаются обычными "Ураганами". Зачем там держать контингент даже небольшой и подставлять наших людей, подставлять Черноморский флот и судообеспечение, которые должны, безусловно, контролировать и провизию, и боеприпасы, и т.д.А смысл какой в этом, если до этого острова расстояние 271 километр от Севастополя, добивает любые наши БРК ракетами "Оникс", наши бастионы, они добивают до этого острова крылатыми ракетами и уничтожают все что там шевелится.То, что там они на моторной лодке высадились и какой-то флаг поставили – это бессмысленный шаг, они, в свою очередь, этим шагом дают понять, что не ценят своих военнослужащих - и просто бросают их ради популистских целей и удержания рейтинга Зеленского, на самые горячие точки, которые простреливаются со всех сторон, включая флотской авиацией они уничтожаются нашими истребителями. Взлетел с аэродрома, отбомбился, улетел. Никакой ПВО там нет, потому что наши РЭП подходят, а во-вторых, наши комплексы ПВО сосредоточены в Херсонской области и в Крыму.Поэтому флот свои задачи выполнил, флот ушел спокойно, без потерь, и контролирует ситуацию с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион" на территории в 400-600 метров, которые удерживать нет смысла в связи с маленьким расстоянием до Белгород-Днестровского и острова Кубанский, биосферного заповедника, который Укрорейх использует для создания угрозы для акватории Северного и Западного Причерноморья.- Еще один момент. Почему так затянули вопрос с беспилотниками? В свое время - бодро рапортовали о готовности… Сейчас мы видим, что беспилотников не хватает. Сюда же в копилку – кто ответит за провалы в снабжении ополчения, потому что мы понимаем, что ополчение ДНР-ЛНР, народная милиция ДНР-ЛНР снабжается за счет Российской Федерации, как ни крути. Отсутствие на начальном этапе нормальных касок, нормальных бронежилетов, нормального вооружения – за это должен кто-то понести ответственность.– Говоря об этих пессимистических больше высказываниях, которые касаются снабжения беспилотными летательными аппаратами, включая разведывательную беспилотную авиацию, а также ударные дроны, которые проявили себя в Сирийской арабской республике, то достаточно плотно над этим работает ряд наших компаний, иногда даже не озвученных. Не только "Кронштадт", но Zala Aero, который входят в концерн "Калашников".Когда речь идет о разработках и малосерийном производстве (дронов – Ред.), которые проявили себя на поле боя, названия все эти известны, известны также подразделения, полки, которые создаются в различных стратегических, оперативно-тактических объединениях вооруженных сил. Есть специалисты, которые готовятся для обслуживания этой техники и этого высокоточного оружия. По определенным параметрам, конечно же, наши беспилотники даже превосходят аналоги зарубежные.Но массовости производства… Я так скажу – где-то 6-8 лет на территории Украины беспилотные летательные аппараты по лицензии польской выпускались. Есть методы противодействия... И те станции радиоэлектронной борьбы, которые используются для того, чтобы нивелировать угрозу беспилотных летательных дронов, которые Украина использует. Успехи определенные есть, я вижу по отчетам наших полевых командиров на Донбассе, вижу, что они пишут, иногда переписываюсь с командирами определенных подразделений, которые не хотел бы озвучивать. Они говорят о том, что ситуация сейчас резко меняется в сторону улучшения, и это не какие-то волонтерские дела. Идут целенаправленные процессы, они адаптируются и коррелируются в результате тех анализов событий и оценки на поле боя, и реальной обстановки, которая показала некоторые просчеты в определенных сегментах подготовки войск.Но во всем Россия не может иметь колоссальное доминирующее превосходство, как то - ВКС, противовоздушная оборона ближнего радиуса действия и дальнего радиуса действия. А также наш флот. То есть, имеется в виду "Калибры", которые есть на наших подводных лодках "Варшавянка". Мы имеем крылатые ракеты, которые могут поражать цели точно, на полигонах прямо уничтожать по двести наемников. Причем, эти ракеты могут запускаться как с акватории Черного моря, так и с Каспийского моря. То есть, определенное превосходство в глобальных сегментах вооруженных сил, которые решают вопрос доминирования на поле боя в оперативном и стратегическом смысле – их Западу не преодолеть.Но что касается этой мелочевки - как противотанковое вооружение для того, чтобы обеспечить до пяти тысяч ПТРК, снабдили Украину и закрепили в доктрине партизанской войны, которая была подмахнута Зеленским. То есть, они готовились к городской герилье, они снабжали маленькими дронами, чтобы из-за угла управлять ими. Они снабжали ПТРК, "Стингерами", ПЗРК снабжали. Они их клепали тысячами. И они сделали из этой армии украинских ВСУ такие формирования по зонтичному признаку.То есть, ни могут как банды работать. Представьте – регулярная армия давит всей своей мощью, всей своей артиллерийской доминантой один к двадцати, идет мощный кулак. А эти прячутся в городской застройке, занимаются городской герильей, убивают активистов. Стрельнули из-за угла – убежали. Подставили кого-то, соседа, подбросили ему оружие и сказали – "вот это диверсант". Сдают сами себя. То есть, бесчестные методы войны, плюс ожидали возможно от них… все-таки армия, хоть и террористическая… Ожидали одного – получили совсем другое.Поэтому корреляция происходит по ходу движения войск в оперативно-тактическом смысле. Обстановка меняется, серийное производство налаживается, военная инфраструктура и военно-промышленный потенциал противника уничтожается. Краматорск в этой связи, несмотря на все заявления пропагандистов, будет освобожден. По всем причинам это произойдет. Я прогнозы не хочу давать, когда он будет освобожден, но то, что это неминуемо, агония идет у этих ребят – это видно невооруженным взглядом.– И про ополчение…– Давайте так разберемся. Если по эстетическому восприятию смотреть на каски западного производства, включая немецкие натовского образца – выглядит достаточно эстетически привлекательно. Но наши современные каски, которые есть на вооружении, наши экипировки "Ратник", экипировки для войск специального назначения, для подразделений Росгвардии – они по всем боевым качествам и кевларовым свойствам не уступают западным аналогам.Поэтому, когда говорят, что немцы подарили пять тысяч касок – не сами же они их произвели, украинцы… Им с миру по нитке – голому рубаха. То есть, происходит все так, что сейчас с нами воюет НАТО. Мало того, расчеты не могли подготовить ни на "Хаймарсы" ни на "Цезари" французские.– Вопрос же не в натовских касках в сравнении с "Ратником", вопрос в отсутствии бронежилетов у мобилизованных на первом этапе?– Когда речь о том, что происходило на первом этапе на Донбассе, когда был брошен боевой клич в народ "Родина-мать зовет", народ должен был выйти для защиты своей Родины – это говорило о том, что люди настолько массово проявляли патриотизм, что они готовы были ринуться в бой. Поэтому, конечно же, командование корпусов в этом смысле должно было больше подготовить этих резервистов.За восемь лет их, безусловно, экипировали, готовили на полигонах и обучали снайперской войне, обучали стрельбе из ПЗРК, доставляли кучу ПТРК. Но когда начинают высмеивать… я сейчас военно-политической темы коснусь. Когда начинают наши бывшие военачальники, псевдонаполеоны, которые бегали со Славянска, высмеивать нашу армию, и говорить о том, что мы совсем не готовы, у нас авиации нет, истребителей, фронтовая авиация плохая, ПВО не работает, каски не те, бронежилеты не те, а у тех те… Вот когда эта вонь начинается во время боевых действий, это нытье – я начинаю понимать, что некоторые люди свои амбиции могут положить на алтарь совести своей.Грубо говоря, (есть – Ред.) те успехи на фронтах при том количестве войск, которые задействованы в военной спецоперации - а количество войск сопоставимо с обороняющимися и даже меньше, чем обороняющиеся силы, при этом абсолютные успехи на всех оперативно-тактических направлениях – купирование угрозы обстрелов ракетных, с побережья, с Приазовья. Отодвинули этих утырков на двести километров от побережья. Сделали так, что освободили Луганскую народную республику полностью, Херсонскую область полностью. Это значит, купировали угрозу нападения с суши на Крым.То, что сейчас происходит – это огромные территории, сопоставимые с территорией всей Франции, сопоставимые с территорией всей Германии. За этот короткий промежуток времени при отсутствии двух касок и трех бронежилетов со стороны ополчения, и в принципе, о потерях, которые при таких объемах и территориях достаточно объяснимы.Я скажу так, что высмеивание российской армии и флота в данной ситуации некорректно и контрпродуктивно… И нужно исправлять ситуацию, наказывать виновных, но негласно. Я почему говорю о негласном характере наказания виновных – потому, что они начнут раздувать эти все прорехи в снабжении, в запуске в серийное производство.Эти люди беспринципны. Высмеивание является одним из методов информационной борьбы и пропаганды. Высмеивание – это один из действенных методов. Когда высмеиваются вооруженные силы противника – это серьезное оружие, это инструментарий. Мы не должны высмеивать свою армию.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20220708/1034311622.html

https://ukraina.ru/20220711/1034325939.html

https://ukraina.ru/20220704/1034289483.html

https://ukraina.ru/20220709/1034323709.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир ераносян, сво, украина