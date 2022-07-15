https://ukraina.ru/20220715/1036419744.html

"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов

"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов - 15.07.2022 Украина.ру

"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов

Помимо технических и стратегических причин, в обстрелах ВСУ мирных граждан в Донбассе и на Херсонщине есть и гуманитарный аспект, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-15T06:00

2022-07-15T06:00

2022-07-15T06:00

новости

арестович

новая каховка

херсон

донбасс

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Он напомнил, что когда украинская армия обстреливали Донецк и Луганск, власти продолжали заявлять, что там живут украинские граждане, но они сепаратисты, поэтому их не жалко.Аналогичная ситуация, по его мнению, была с отключением воды Крыму - "Да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому пусть сдохнут от жажды".Михеев добавил, что Запорожская и Херсонская области – это следующий этап. По его словам, позиция украинской власти звучит так: "Да, это наши граждане, территория оккупирована, но нам все равно не жалко".Он напомнил слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил в эфире, что удары по Херсону "нанесены для предотвращения референдума". Таким образом, официальная власть признает и не отрицает свои удары по мирным гражданам.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036388955.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, арестович, новая каховка, херсон, донбасс