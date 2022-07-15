"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов - 15.07.2022 Украина.ру
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"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов
"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов - 15.07.2022 Украина.ру
"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов
Помимо технических и стратегических причин, в обстрелах ВСУ мирных граждан в Донбассе и на Херсонщине есть и гуманитарный аспект, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T06:00
2022-07-15T06:00
новости
арестович
новая каховка
херсон
донбасс
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Он напомнил, что когда украинская армия обстреливали Донецк и Луганск, власти продолжали заявлять, что там живут украинские граждане, но они сепаратисты, поэтому их не жалко.Аналогичная ситуация, по его мнению, была с отключением воды Крыму - "Да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому пусть сдохнут от жажды".Михеев добавил, что Запорожская и Херсонская области – это следующий этап. По его словам, позиция украинской власти звучит так: "Да, это наши граждане, территория оккупирована, но нам все равно не жалко".Он напомнил слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил в эфире, что удары по Херсону "нанесены для предотвращения референдума". Таким образом, официальная власть признает и не отрицает свои удары по мирным гражданам.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036388955.html
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новости, арестович, новая каховка, херсон, донбасс

"Наши граждане, но их не жалко": эксперт объяснил, как Киев выбирает цели для ударов

06:00 15.07.2022
 
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""Алексей Арестович
Алексей Арестович
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""
Читать в
Помимо технических и стратегических причин, в обстрелах ВСУ мирных граждан в Донбассе и на Херсонщине есть и гуманитарный аспект, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Но, если перейти к гуманитарному аспекту проблемы, то мы видим, что украинской власти совершенно наплевать на собственных граждан, - сказал он.

Он напомнил, что когда украинская армия обстреливали Донецк и Луганск, власти продолжали заявлять, что там живут украинские граждане, но они сепаратисты, поэтому их не жалко.
Аналогичная ситуация, по его мнению, была с отключением воды Крыму - "Да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому пусть сдохнут от жажды".
Михеев добавил, что Запорожская и Херсонская области – это следующий этап. По его словам, позиция украинской власти звучит так: "Да, это наши граждане, территория оккупирована, но нам все равно не жалко".
Он напомнил слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил в эфире, что удары по Херсону "нанесены для предотвращения референдума". Таким образом, официальная власть признает и не отрицает свои удары по мирным гражданам.
Полный текст интервью читайте здесь.
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