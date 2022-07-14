Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов - 14.07.2022 Украина.ру
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Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов
Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов - 14.07.2022 Украина.ру
Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов
Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Об этом заявил 13 июля пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов, передает РИА Новости
2022-07-14T08:11
2022-07-14T08:11
новости
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"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал он.При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия."Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — пояснил пленный.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
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новости

Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов

08:11 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Джавелин Javelin оружие
ВСУ Джавелин Javelin оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Об этом заявил 13 июля пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов, передает РИА Новости
"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал он.
При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия.
"Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — пояснил пленный.
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
 
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