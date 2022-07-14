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Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов

Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов - 14.07.2022 Украина.ру

Украинский неонацист раскрыл любопытную деталь о зарубежном снаряжении у нацбатов

Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Об этом заявил 13 июля пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов, передает РИА Новости

2022-07-14T08:11

2022-07-14T08:11

2022-07-14T08:11

новости

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"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал он.При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия."Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — пояснил пленный.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости