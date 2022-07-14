https://ukraina.ru/20220714/1036317532.html

Украина превыше всего! Американский профессор назвал новую причину начала Второй Мировой

Украина превыше всего! Американский профессор назвал новую причину начала Второй Мировой - 14.07.2022 Украина.ру

Украина превыше всего! Американский профессор назвал новую причину начала Второй Мировой

Американский историк, профессор Йеля Тимоти Снайдер разразился в своем твиттер-аккаунте новыми откровениями "о причинах Второй Мировой". Оказывается, и Гитлер,... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T01:00

2022-07-14T01:00

2022-07-14T01:00

история

вторая мировая война

гитлер

сталин

кризис продовольствия

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Американский историк, профессор Йеля Тимоти Снайдер разразился в своем твиттер-аккаунте новыми откровениями "о причинах Второй Мировой". Оказывается, и Гитлер, и Сталин в первую очередь сражались за территории Украины и её чернозем. Видимо, хитрые нацисты замаскировали свои истинные цели лозунгом "Германия превыше всего!". Послушать профессора Снайдера, то место Германии в этом возгласе должна занимать Украина. Из этой украиноцентричной исторической концепции делается еще более широковещательный вывод о дне сегодняшнем. Оказывается, по мнению американского профессора, эту политику захвата аграрного комплекса Украины уже сейчас продолжает Владимир Путин. Россия, якобы, "морит голодом страны Азии и Африки", что является "новым уровнем колониализма и последней главой политики голода".Перед тем, как разбирать исторические аргументы, положенные в основу этих громогласных обвинений, стоит обратиться к тому, кто вообще такой Тимоти Дэвид Снайдер, и что он писал и говорил ранее. Здесь сразу стоит отметить, что в публичных источниках он маркируется, как "специалист по истории Восточной Европы", а именно Украины, Белоруссии, Литвы и Польши.Правда, информации о том, за какой именно научный труд он получил ученую степень доктора философии, в открытых источниках мы не обнаружили. А среди его научных критиков часто звучит высказывание, что господин Снайдер до определенного момента как раз к Восточной Европе и её истории в XX веке особо не интересовался. Впрочем, нужно отметить, что профессиональный интерес господина Снайдера к России и Восточной Европе все же оформился довольно давно. Только в сугубо идеологическом ключе. Поскольку, поимо того, что он является профессором Йеля, он состоит еще и в такой структуре, как Совет по международным отношениям США (CFR). Это один из старейших и наиболее влиятельных американских "think-танков". По сути, частное консалтинговое бюро, которое консультирует и обеспечивает идеологическую поддержку правительству и Сенату Штатов для оформления тех или иных аспектов внешней политики.На совести интеллектуалов из CFR, например, концепция "сдерживания" СССР в "холодной войне". Они же обеспечили идеологическое обоснование создания и расширения на Восток НАТО. Одним словом, это полностью идеологизированная контора, и господин Снайдер является одним из хрестоматийных её представителей.В годы "холодной войны" такие "ученые" назывались советологами. Но сейчас этот термин по понятным причинам вышел из употребления. Однако, само явление "научно-популярных изысканий" для всесторонней дискредитации России и советского прошлого – осталось.И в этом смысле господни Снайдер весьма последователен.Уже несколько лет он систематически в своих книгах, статьях и выступлениях проводит несколько вполне определенных концепций. Первая – в том, что Гитлер и Сталин, суть, одно и то же, и совершенно идентичное зло. Вторая – что центром приложения этого зла была Восточная Европа, а именно, Украина. Ну, и третья, что в нынешней России царит тоталитарная идеология с "шизофашистскими" (термин самого Снайдера) элементами.И да, по Снайдеру, Трамп – это целиком и полностью "агент Путина" и тоже, в общем то, тоталитарист и практически фашист.Когда такие концепции "задвигает" какой-нибудь американский таблоид или очередной популярный конспиролог – это уже, в целом, привычное явление. Но когда такое вещает, вроде бы, солидный ученый с претензией на академические исследования – это вызывает вопросы ко всей американской гуманитарной академической науке.При этом, когда у "ученого" спрашивают, почему он в упор не видел ни жертв, ни фашизма и неонацизма ни в Югославии, ни на самой Украине, не видел проявления фашистских и тоталитарных элементов в политике самих США по отношению к тому же Трампу, тот почему-то подозрительно молчит.Кстати, к концепции "Украина центр всего" и "Гитлер и Сталин – суть одно", господин Снайдер умудрился подтянуть даже Холокост. Чему, собственно, у него посвящена целая книга под названием "Чернозем: Холокост, как история и предупреждение", вышедшая в 2015 году.Но особую известность профессор получил за другое, более раннее свое сочинение, книгу "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным", переведенную аж на 12 языков, которая вышла еще в 2010 году.И вот там, собственно, и озвучено все то, что на днях Снайдер написал у себя в Твиттере. И про Украину, и прочие восточноевропейские страны, и про Сталина и Гитлера, которые, далее цитата:"иногда, как в случае совместной оккупации Польши, нацистский и советский режимы были союзниками. Иногда они имели сходные цели, будучи врагами".И таким образом, даже "будучи врагами" на идеологическом поприще помогали друг другу. Как указывает американский исследователь Даниэль Лазар, методология Снайдера служат идеологической цели, она позволяет"…сопоставлять преступления одного тирана с преступлениями другого и демонстрировать, как они будто бы вели друг друга ко всё новым высотам. Ключевым является вопрос об их взаимовлиянии, так как основная идея Снайдера состоит в том, что вместе Гитлер и Сталин совершили больше преступлений, чем могли бы совершить поодиночке".И вот именно в рамках этой довлеющей концепции и стоит рассматривать все дальнейшие заявления Снайдера по данному вопросу. К слову, в какой-то момент "ученый" договорился до того, что осудил евреев, вступавших в советские партизанские отряды для противодействия рейху. Но эту тему, он довольно быстро "замял", поскольку понял, что "зашел за буйки".Что же касается мыслей Снайдера о том, что Вторая мировая война началась от того, что и Гитлеру, и Сталину в равной степени нужен был Украинский чернозем…Тут, наверное, стоит отметить, что на эту тему можно писать целое научное исследование о том, что и кому в действительности было нужно. Настолько сложным и многогранным был комплекс причин, приведших ко Второй Мировой Войне. И дело там вовсе не ограничивалось Германией и СССР, а уж тем более Украиной.Эта постановка в пару "спарринг-партнеров" вообще выглядит несколько надуманной и тенденциозной потому, что, например, не учитывает ни активность Японии, ни происходящее в Китае, ни Италию, ни прочие государства, как на Западе, так и на Востоке. Игнорируются и многочисленные политические и экономические события, которое происходили аккурат после Версальского договора определившего итоги Первой Мировой войны. Такие, например, как Локарнская конференция 1925 года, которая, фактически, дала право Германии "продвигаться на Восток" для обеспечения "консолидации всех немцев в едином суверенном государстве", но ни в коем случае даже не смотреть на Запад. И что позже, уже в конце тридцатых позволило Гитлеру, не нарушая международных договорённостей захватывать эти самые "восточные пространства".Если же говорить непосредственно про украинский чернозем, то в Сети наиболее распространена ссылка на фразу Гитлера, произнесенную им в беседе с комиссаром Лиги Наций Карлом Якобом Буркхардтом в 1939 году, которую приводит в своей научной работе "Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой" филолог и историк Борис Соколов. Фраза эта звучала по Соколову следующим образом:"Все, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими для удара по Западу, а затем после его разгрома я направлю все свои объединенные силы против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас снова не уморили голодом, как в последней войне (имеется в виду Первая Мировая)".Но тот же Соколов далее указывает, что фюреру "куда интереснее на тот момент была Польша". А если говорить шире, то главе Рейха в принципе были интересны новые территории на Востоке. И украинский, и донской и кубанский чернозем, и нефть на Кавказе, и залежи ископаемых на Урале. И вообще примерно, все до чего можно было дотянуться.Если же говорить о конкретных документах, то известен "План голода" министра продовольствия Рейха Герберта Бакке. Там говорится о том, что с западных завоеванных территорий СССР, под которыми, очевидно понимается и Украина, вывезти все продовольствие и инфраструктуру, то это приведет как к голоду во всем СССР, так и к адекватному обеспечению продовольствием армии Рейха.Но в том же плане указано, что он достигнет своих практических результатов только при условии захвата уральских недр и нефти на Кавказе. То есть, даже в Рейхе понимали, что на украинском черноземе свет клином не сошелся.Поэтому, есть мнение, что Снайдер намеренно и весьма тенденциозно преувеличивает роль Украины в тех событиях, чтобы подвести идеологический базис под нынешние события.И показать, что, во-первых, Украина – это просто центр Европы и за неё нужно срочно "впрягаться" всему западному сообществу, а во-вторых, чтобы через такие вот параллели, показать уже и то, что современная Россия – это гитлеровская Германия. Потому, что устраивает "всему миру продовольственную блокаду", самим фактом СВО на Украине.Но даже в вопросе продовольствия господин Снайдер врёт. Потому, что без всякой Украины Россия уже несколько лет как сама, собирая урожай со своих территорий, являлась и является одним из самых крупных (если не крупнейшим) экспортером зерна и удобрений в мире. А нынешние сокращения поставок – это, простите, ничто иное, как ответ на внешние санкции, а никакая не продовольственная блокада.И вот теперь, внимание вопрос: какое отношение все эти сугубо пропагандистские построения и откровенно сомнительные аналогии от господина Снайдера имеют к академическим исследованиям в частности и такой науке как история, вообще? Ответ, думается, очевиден.

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Александр Чаусов

Александр Чаусов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

история, вторая мировая война, гитлер, сталин, кризис продовольствия