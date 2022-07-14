"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть

Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - Рогов

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов в эфире Украина.ру прокомментировал череду терактов и покушений на глав регионов, перешедших под контроль России