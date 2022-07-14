"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть - 14.07.2022 Украина.ру
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"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть
"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть - 14.07.2022 Украина.ру
"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, на кого "охотятся" украинские власти и кто чаще всего оказывается под прицелом
2022-07-14T06:45
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новости
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Гибель в результате теракта в Харьковской области главы администрации освобожденного Великого Бурлука Евгения Юнакова, по мнению Царева, еще раз подтверждает, что власти Украины хотят "зацементировать" украинское общество, чтобы держать людей в страхе. Киев откровенно радуется подобным терактам, однако, как отметил экс-депутат Верховной Рады, первыми в ходе боевых действий гибнут самые смелые, молодые и романтичные люди. Эксперт напоминает, что практически всех, кто ярко мелькал, кого было заметно, чей вклад был особенно значим, старались уничтожать.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
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новости

"Гибнут самые смелые": Царев рассказал, кого пытается устранить киевская власть

06:45 14.07.2022 (обновлено: 07:01 14.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, на кого "охотятся" украинские власти и кто чаще всего оказывается под прицелом
Гибель в результате теракта в Харьковской области главы администрации освобожденного Великого Бурлука Евгения Юнакова, по мнению Царева, еще раз подтверждает, что власти Украины хотят "зацементировать" украинское общество, чтобы держать людей в страхе.
Киев откровенно радуется подобным терактам, однако, как отметил экс-депутат Верховной Рады, первыми в ходе боевых действий гибнут самые смелые, молодые и романтичные люди.

Это, конечно же, не оправдывает украинскую власть, но мы имеем то, что имеем. Я хочу сказать, что, вспоминая, с кем мы начинали "Русскую весну" на Донбассе — депутаты парламента Новороссии, активисты, командиры — в живых осталось около половины.

Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады
Эксперт напоминает, что практически всех, кто ярко мелькал, кого было заметно, чей вклад был особенно значим, старались уничтожать.
Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
12 июля, 14:58
Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - РоговЧлен Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов в эфире Украина.ру прокомментировал череду терактов и покушений на глав регионов, перешедших под контроль России
 
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