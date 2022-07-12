https://ukraina.ru/20220712/1034341643.html

Олег Царев: Зеленскому передали на утверждение список лиц, которых попытаются устранить

Олег Царев: Зеленскому передали на утверждение список лиц, которых попытаются устранить - 13.07.2022 Украина.ру

Олег Царев: Зеленскому передали на утверждение список лиц, которых попытаются устранить

На Украине принят специальный закон, в ограниченном количестве стран так в законодательстве четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации, может устранять врагов Украины на всей территории Земного шара, заявил депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев

2022-07-12T16:57

2022-07-12T16:57

2022-07-13T11:11

интервью

олег царев

сво

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, день не слишком добрый. Было три теракта, один из них, к сожалению, оказался успешным. В Харьковской области погиб глава администрации освобожденного Великого Бурлука Евгений Юнаков — взрывное устройство в автомобиле. Чего добиваются подобными терактами? Как они помогают цементировать украинское общество? Потому что не раз встречал в сетях, они откровенно радуются подобным успешным терактам, да и неуспешным тоже, собираются держать в страхе. Прокомментируйте эту ситуацию.— Здесь все достаточно просто. Идет война, в войне всегда погибают. Первыми погибают самые смелые, молодые ребята, как правило, романтики, и они знали, на что идут. Это, конечно же, не оправдывает украинскую власть, но мы имеем то, что имеем. Я хочу сказать, что, вспоминая, с кем мы начинали «Русскую весну» на Донбассе — депутаты парламента Новороссии, активисты, командиры — в живых осталось около половины. Всех, кто ярко мелькали, всех, кого было заметно, всех, чей вклад был особенно заметен, старались уничтожать. Департамент контрразведки СБУ работал, бюджет очень приличный. Территорию полностью закрыть невозможно, всегда есть небольшой процент людей, которые готовы работать за деньги, по убеждениям — против России, против людей, которые поддерживают Россию.Погибшие будут, здесь ничего не сделаешь. Другое дело, что сейчас Украина чуть ли не официально берет на себя ответственность за эти теракты. Мы понимаем, что западный мир ничего не скажет, они считают, что все, что делает Украина — правильно.Нам нужно со своей стороны проводить такую же работу — если не по центрам, принимающим решения, то хотя бы по людям, принимающим решения. Когда было определенное количество терактов в Донецкой и Луганской области, на территории России, ведь диверсионные группы заходили в Крым, погибли кадровые сотрудники ФСБ. Я не могу говорить многое, но был проведен ряд спецопераций, после чего на территории Украины желание проводить аналогичные операции на нашей территории сошли на нет. По всем каналам передавали, что — давайте как-то договариваться, давайте мы как-то будем держать себя в рамках.На Украине принят специальный закон, в ограниченном количестве стран вот так вот в законодательстве четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации, может устранять врагов Украины на всей территории Земного шара. Выделен бюджет, выделены люди, цэрэушники проводят накачку… Работают, как в свое время работал «Абвер» — то есть, создаются небольшие группы, которые друг друга не знают. Когда выявляется группа, оказывается, что они никого, кроме кураторов сдать не могут. Поэтому работа тяжелая, сложная.Недавно Зеленскому подали на утверждение список из тридцати лиц — у меня нет копии этого списка, но я могу себе представить, что там руководители ВГА, безусловно, есть — людей, которых они будут пытаться устранить.Нам нужно защищать наших ребят. Я вчера общался с Владимиром Роговым, я не знаю, правильно или нет то, что я сейчас опубличиваю эту информацию… Я думаю, в самое короткое время это будет устранено, но — ему даже не выдали личное оружие. А ведь он ездит непрерывно, встречается с людьми, однозначно — человек медийный, руководитель, один из сотрудников администрации, достаточно значимый, публичный, все время на виду, не прячется. Мы должны защищать наших людей. Мы понимаем, что они стоят на острие атаки. - Как я уже сказал — два теракта оказались неуспешными — это покушение на главу администрации Мелитопольского района и покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области — Владимира Сальдо. Вы писали о том, что жители помогли предотвратить покушение на Сальдо. Можете рассказать об этом подробнее?— Я не могу рассказывать детали, я скажу о том, что было покушение. Наш руководитель смог избежать его, начали преследовать — один из нападающих был устранен, а всех остальных ищут. Жители активно помогают. Чем больше мы получим сторонников, чем активнее нам будут помогать местные жители — тем сложнее будут работать диверсантам. Ведь они сидят там, чувствуют себя, особенно в Херсонской области, иногда даже слишком вольготно. Мне пенсионеры писали, я тут же связывался с Херсонской администрацией, нашей ВГА, они говорят — мы выстроились в очередь, пенсии выдают достаточно медленно, а вдоль очереди проходят с наглыми лицами, снимают на телефон, мол, вот, вы идете к «оккупанту», у вас будут проблемы. Люди, конечно же, все равно стоят, но бабушки за себя постоять не могут. Но отлично, что они себя проявляют — надо задерживать, проводить работу.- Важна неотвратимость наказания. Сейчас в ДНР двух бойцов «Азова» приговорили к смертной казни. Речь идет о военнослужащих с позывными «Фокс» и «Фрост», которых обвиняют в расстреле российских военнопленных и в расстреле мирных жителей. Есть видеоподтверждения этому. На Украине сейчас идет целая медиакампания в украинском сегменте с призывом «спасти парней». Приведут ли приговор в исполнение, есть ли что-то, что может дать им избежать смертной казни?— Во-первых, судебные процессы начали проводить с первого дня украинские власти. То есть, они открыли эти ворота, и им сейчас жаловаться на то, что сейчас аналогичные процессы проходят в наших народных республиках, в общем-то, было бы глупо. С другой стороны, я хотел бы сказать, что, конечно же, такие процессы надо делать открытыми, ведь мы об этом узнали короткой строкой сообщения. Хотелось бы посмотреть это видео, посмотреть, каким образом зачитывалось обвинение, в чем обвиняют. Это бы имело огромный пропагандистский эффект, согласитесь.- Это так же, как сейчас муссируется тема с восемью бойцами ДНР, которых СБУ в свое время захватила, и сейчас им грозит 15 лет, или они были осуждены на 15 лет. Поправьте меня, если знаете.— Да, первый процесс был над пленными, которых задержали под Киевом. Уже есть решение суда. Я понимаю, что люди, которые попали в застенки, они готовы оговорить себя и будут согласны на что угодно. Там их тоже обвиняют в каких-то страшных вещах. В данном случае, мы знаем только из сообщений, из СМИ, к сожалению, мы не можем ознакомиться с видеофайлами. Насколько мы понимаем, что существует видеодоказательство, гораздо более весомое, чем человек, который сам себя мог и оговорить.- И о хорошем. Владимир Путин подписал указ, который разрешает всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Раньше это право предоставлялось только жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Насколько это значимое событие, насколько это важно, насколько это, в конце концов, поможет натурализироваться украинцам, которые давно хотят получить российский паспорт, но, по тем или иным причинам, до сих пор не смогли этого сделать?— Это, конечно же, очень важно. Я хочу сказать, что после первого указа Владимира Путина, в котором, кстати, было четко записано, что гражданам Херсонской и Запорожской области выдаются в ускоренном порядке российские паспорта, после этого было заявление нескольких должностных лиц в Херсонской ВГА, о том, что — приезжайте, мы будем выдавать паспорта всем жителям Украины. И поехали. Они аргументировали это тем, что на территории области очень много жителей Украины, которые выехали оттуда, но не имели прописки. Люди приехали в паспортные столы, начали ко мне массово обращаться, мол, Олег Анатольевич, там ничего об этом не знают. Их просят вернуться на территорию Украины, выписаться по месту жительства, прописаться в Херсоне — и после этого они будут иметь возможность получить паспорт.Многие из тех украинских граждан, кто сейчас находится на территории Херсонской и Запорожской области и не хотели бы ехать на территорию Российской Федерации — они приехали туда. Там много сейчас закрытых пансионатов, есть гостиницы, есть родственники, но они, вплоть до этого указа, должны были ехать на территорию Крыма, он ближе всего, или материковая Российская Федерация, и начинать оформлять паспорта, причем — по другой процедуре, по достаточно сложной процедуре. Сейчас это все упростилось.Давайте подождем. Мы сразу же получим обратную связь с паспортных столов, которые сейчас открыты в Херсонской и Запорожской области, будут ли там принимать таких граждан, после этого указа, или это будет касаться только паспортных столов, которые на территории Российской Федерации находятся? Очень бы хотелось, чтобы, наконец-то, жителям Донецкой и Луганской области не надо было бы выезжать в Ростов за паспортами. Это был прорыв, когда паспортные столы начали открывать прямо в Херсонской и Запорожской области. В Донецке этого нет — собирали документы, садились на автобус. Граница между Донецкой и Луганской областями налажена гораздо хуже. За восемь лет не смогли наладить то, что наладили сейчас на территории Крыма, когда достаточно быстро машины проезжают. Стоять там в очереди, в автобусе туда-обратно, сдавать, получать паспорта — это все очень сложно.Владимир Путин сделал указ, но очень многое будет зависеть от подзаконных актов, от того, каким образом будет организована эта процедура. Мы очень надеемся, что, наконец-то, в Донецке и Луганске начнут выдавать паспорта. Мы очень надеемся, что этот указ будет распространен на паспортные столы, которые открыты на новых территориях.

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, сво