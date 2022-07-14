Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации

Кроме того, я уже говорил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы. Даже если это оружие будет передано Украине в этом объеме, в чем я лично сомневаюсь, решающей роли оно не сыграет.