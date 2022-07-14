Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации - 14.07.2022 Украина.ру
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Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации
Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации - 14.07.2022 Украина.ру
Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации
Если западное оружие передадут Украине в большом объеме, оно не затруднит продвижение российских войск, заверил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T06:15
2022-07-14T06:15
оружие
украина
россия
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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину помимо того, что уже было передано Киеву.В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.По его мнению, если оружие Запада поступит на территорию Украины, то Россия уничтожит все вооружение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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оружие, украина, россия

Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперации

06:15 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Если западное оружие передадут Украине в большом объеме, оно не затруднит продвижение российских войск, заверил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину помимо того, что уже было передано Киеву.
В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.

Кроме того, я уже говорил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы. Даже если это оружие будет передано Украине в этом объеме, в чем я лично сомневаюсь, решающей роли оно не сыграет.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, если оружие Запада поступит на территорию Украины, то Россия уничтожит все вооружение.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 18:35
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