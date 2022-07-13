Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ

Он уточнил, что переговорный процесс между Россией и Украиной в данный момент не идет.Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о переговорах "не идет речи".Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы.
Он уточнил, что переговорный процесс между Россией и Украиной в данный момент не идет.
Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о переговорах "не идет речи".
Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.
В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы.