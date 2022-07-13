Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ - 13.07.2022 Украина.ру
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Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ
Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ - 13.07.2022 Украина.ру
Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главной целью Киева остается возвращение всех утраченных территорий, передает РИА Новости 13 июля
2022-07-13T15:30
2022-07-13T15:35
спецоперация
новости
кулеба
россия
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Он уточнил, что переговорный процесс между Россией и Украиной в данный момент не идет.Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о переговорах "не идет речи".Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы.
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Дмитрий Кулеба назвал основную цель Киева в противостоянии с РФ

15:30 13.07.2022 (обновлено: 15:35 13.07.2022)
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главной целью Киева остается возвращение всех утраченных территорий, передает РИА Новости 13 июля

"Цель Украины - освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины", - сказал он во время официального брифинга ведомства.

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Он уточнил, что переговорный процесс между Россией и Украиной в данный момент не идет.
Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о переговорах "не идет речи".
Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.
В конце июня Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы.
 
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