Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом - 13.07.2022 Украина.ру
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Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом
Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом - 13.07.2022 Украина.ру
Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом
Украинский артист Wellboy (Антон Вельбой), известный по отборочному туру в конкурсе "Евровидение" и творческой коллаборации с певицей Тиной Кароль, выпустил песню под названием "Ворогів на ножі!" (врагов на ножи – ред.), видео появилось на его канале в Youtube
2022-07-13T14:44
2022-07-13T14:45
новости
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Слова "врагов на ножи" повторяются в композиции многократно.В текстах куплетов также немало призывов к агрессии и вражде:Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,Все буде в нас гаразд,Заряджай боєприпас!(Мы живем так, как завещал когда-то дед Тарас Боремся-поборемся и все будет хорошо, Все будет у нас хорошо, Заряжай боеприпас!)Ця Весна виснажлива була,Біля хат катиАле ті кати уже в землі,Як ти не крути.(Эта весна выматывающая была, Возле домов палачи, Но те палачи уже в земле, Как ты не крути)Ранее певец попал в скандал на Украине из-за сотрудничества с продюсером Юрием Бардашем, который с начала спецоперации на Украине занял пророссийскую позицию. Сам Wellboy до начала СВО никак не выражал свою политическую позицию.
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Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом

14:44 13.07.2022 (обновлено: 14:45 13.07.2022)
 
© ФотоWellboy
Wellboy - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото
Читать в
Украинский артист Wellboy (Антон Вельбой), известный по отборочному туру в конкурсе "Евровидение" и творческой коллаборации с певицей Тиной Кароль, выпустил песню под названием "Ворогів на ножі!" (врагов на ножи – ред.), видео появилось на его канале в Youtube
Слова "врагов на ножи" повторяются в композиции многократно.
В текстах куплетов также немало призывов к агрессии и вражде:
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
(Мы живем так, как завещал когда-то дед Тарас Боремся-поборемся и все будет хорошо, Все будет у нас хорошо, Заряжай боеприпас!)
Ця Весна виснажлива була,
Біля хат кати
Але ті кати уже в землі,
Як ти не крути.
(Эта весна выматывающая была, Возле домов палачи, Но те палачи уже в земле, Как ты не крути)
Ранее певец попал в скандал на Украине из-за сотрудничества с продюсером Юрием Бардашем, который с начала спецоперации на Украине занял пророссийскую позицию. Сам Wellboy до начала СВО никак не выражал свою политическую позицию.
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