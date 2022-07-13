Украинский певец выпустил песню с нацистским призывом
14:44 13.07.2022 (обновлено: 14:45 13.07.2022)
© ФотоWellboy
© Фото
Украинский артист Wellboy (Антон Вельбой), известный по отборочному туру в конкурсе "Евровидение" и творческой коллаборации с певицей Тиной Кароль, выпустил песню под названием "Ворогів на ножі!" (врагов на ножи – ред.), видео появилось на его канале в Youtube
Слова "врагов на ножи" повторяются в композиции многократно.
В текстах куплетов также немало призывов к агрессии и вражде:
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
(Мы живем так, как завещал когда-то дед Тарас Боремся-поборемся и все будет хорошо, Все будет у нас хорошо, Заряжай боеприпас!)
Ця Весна виснажлива була,
Біля хат кати
Але ті кати уже в землі,
Як ти не крути.
Біля хат кати
Але ті кати уже в землі,
Як ти не крути.
(Эта весна выматывающая была, Возле домов палачи, Но те палачи уже в земле, Как ты не крути)
Ранее певец попал в скандал на Украине из-за сотрудничества с продюсером Юрием Бардашем, который с начала спецоперации на Украине занял пророссийскую позицию. Сам Wellboy до начала СВО никак не выражал свою политическую позицию.
11 июля, 13:35Верка Сердючка устроила русофобскую вакханалию в прямом эфиреВо время выступления на онлайн-фестивале Atlas Online, артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в очередной раз спел «раша гудбай», ругался матом и показывал оскорбительные жесты, сообщает Telegram-канал «Культурная прачечная» 11 июля