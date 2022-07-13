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Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте
Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте - 13.07.2022 Украина.ру
Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил украинские, российские и западные РСЗО... Украина.ру, 13.07.2022
2022-07-13T14:28
2022-07-13T14:28
2022-07-13T14:28
россия
донбасс
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Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил украинские, российские и западные РСЗО и артиллерию и объяснил в чём заключаются сложности контрбатарейной войны под Донецком:0:31 - HIMARSы и прочее: сравнение российского и западного вооружения; 13:33 - Западные поставки и обстрелы Донецка, сложности контрбатарейной борьбы;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, донбасс, видео
Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте
Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил украинские, российские и западные РСЗО и артиллерию и объяснил в чём заключаются сложности контрбатарейной войны под Донецком:
0:31 - HIMARSы и прочее: сравнение российского и западного вооружения; 13:33 - Западные поставки и обстрелы Донецка, сложности контрбатарейной борьбы;
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.