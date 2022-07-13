https://ukraina.ru/20220713/1036282931.html

Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте

Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте - 13.07.2022 Украина.ру

Полное превосходство: Сивков рассказал, чем отличаются пиар и реальность на фронте

Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил украинские, российские и западные РСЗО... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T14:28

2022-07-13T14:28

2022-07-13T14:28

россия

донбасс

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Доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сравнил украинские, российские и западные РСЗО и артиллерию и объяснил в чём заключаются сложности контрбатарейной войны под Донецком:0:31 - HIMARSы и прочее: сравнение российского и западного вооружения; 13:33 - Западные поставки и обстрелы Донецка, сложности контрбатарейной борьбы;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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