Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег - 13.07.2022 Украина.ру
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Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег
Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег - 13.07.2022 Украина.ру
Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег
Украина сейчас нуждается в получении 9 млрд долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает 13 июля Financial Times
2022-07-13T14:16
2022-07-13T15:21
зеленский
деньги
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"В ближайшие месяцы нам необходимо получить 9 миллиардов долларов в месяц вместо 5 миллиардов долларов ... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержи со стороны наших союзников сделать это будет не то что сложно, а практически невозможно", - сказал Устенко.Ранее Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить поддержку Украины и участвовать в разработке программы ее восстановления. Он отмечал, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.
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зеленский, деньги

Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег

14:16 13.07.2022 (обновлено: 15:21 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Украина сейчас нуждается в получении 9 млрд долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает 13 июля Financial Times
"В ближайшие месяцы нам необходимо получить 9 миллиардов долларов в месяц вместо 5 миллиардов долларов ... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержи со стороны наших союзников сделать это будет не то что сложно, а практически невозможно", - сказал Устенко.
Ранее Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить поддержку Украины и участвовать в разработке программы ее восстановления. Он отмечал, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.

В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.
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