Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег
14:16 13.07.2022 (обновлено: 15:21 13.07.2022)
Украина сейчас нуждается в получении 9 млрд долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает 13 июля Financial Times
"В ближайшие месяцы нам необходимо получить 9 миллиардов долларов в месяц вместо 5 миллиардов долларов ... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержи со стороны наших союзников сделать это будет не то что сложно, а практически невозможно", - сказал Устенко.
Ранее Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить поддержку Украины и участвовать в разработке программы ее восстановления. Он отмечал, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.
В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.
В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.
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