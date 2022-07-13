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Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег

Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег - 13.07.2022 Украина.ру

Аппетиты растут: советник Зеленского потребовал у Запада денег

Украина сейчас нуждается в получении 9 млрд долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, передает 13 июля Financial Times

2022-07-13T14:16

2022-07-13T14:16

2022-07-13T15:21

зеленский

деньги

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"В ближайшие месяцы нам необходимо получить 9 миллиардов долларов в месяц вместо 5 миллиардов долларов ... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержи со стороны наших союзников сделать это будет не то что сложно, а практически невозможно", - сказал Устенко.Ранее Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить поддержку Украины и участвовать в разработке программы ее восстановления. Он отмечал, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.

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зеленский, деньги