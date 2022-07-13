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"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ

"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру

"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ

Украинский музыкант Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России"

2022-07-13T13:53

2022-07-13T13:53

2022-07-13T13:53

вера брежнева

всу

украина

шоу-бизнес

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Украинские артисты, которые до спецоперации работали на российскую аудиторию, а после - "вдруг" стали проукраинскими попали "под раздачу" лидера украинской рок-группы Kozak System Ивана Леньо.Он жестко раскритиковал их, обвинив в том, что раньше они не задумывались о "вреде", который наносят стране своими гастролями в РФ.Леньо "прошелся" и по творчеству Веры Брежневой, даже забыв о том, что певица с 2014 года поддерживала Вооруженные силы Украины. Он поставил под сомнение этот факт, заявив, что даже если он и имел место, то выступления артистки в "стране-агрессоре" полностью его обесценили.С начала спецоперации Вера Брежнева переехала из России в Польшу и занялась волонтерством для помощи ВСУ.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вера брежнева, всу, украина, шоу-бизнес