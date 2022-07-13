https://ukraina.ru/20220713/1036261645.html
"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ
"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ
Украинский музыкант Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России"
2022-07-13T13:53
2022-07-13T13:53
2022-07-13T13:53
вера брежнева
всу
украина
шоу-бизнес
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Украинские артисты, которые до спецоперации работали на российскую аудиторию, а после - "вдруг" стали проукраинскими попали "под раздачу" лидера украинской рок-группы Kozak System Ивана Леньо.Он жестко раскритиковал их, обвинив в том, что раньше они не задумывались о "вреде", который наносят стране своими гастролями в РФ.Леньо "прошелся" и по творчеству Веры Брежневой, даже забыв о том, что певица с 2014 года поддерживала Вооруженные силы Украины. Он поставил под сомнение этот факт, заявив, что даже если он и имел место, то выступления артистки в "стране-агрессоре" полностью его обесценили.С начала спецоперации Вера Брежнева переехала из России в Польшу и занялась волонтерством для помощи ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вера брежнева, всу, украина, шоу-бизнес
"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУ
Украинский музыкант Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России"
Украинские артисты, которые до спецоперации работали на российскую аудиторию, а после - "вдруг" стали проукраинскими попали "под раздачу" лидера украинской рок-группы Kozak System Ивана Леньо.
Он жестко раскритиковал их, обвинив в том, что раньше они не задумывались о "вреде", который наносят стране своими гастролями в РФ.
Леньо "прошелся" и по творчеству Веры Брежневой, даже забыв о том, что певица с 2014 года поддерживала Вооруженные силы Украины. Он поставил под сомнение этот факт, заявив, что даже если он и имел место, то выступления артистки в "стране-агрессоре" полностью его обесценили.
Я не видел. Я хочу лично узнать, какую бригаду она финансировала. Фотографии у окрашенного автомобиля – еще не означает, что этот человек его купил. Я не знаю Брежневу, не знаю этих бригад и не знаю, что она туда купила. На ее странице есть эта информация? Нет. Ну и все, до свидания. Значит, ты стесняешься, Вера Брежнева, своей помощи ВСУ. Это еще хуже. Лучше не помогай. Сиди в России и пой песенки.
С начала спецоперации Вера Брежнева переехала из России в Польшу и занялась волонтерством для помощи ВСУ.