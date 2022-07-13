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Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда

Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру

Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда

Министерство иностранных дел (МИД) РФ 13 июля вызвало временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения республики начать железнодорожную блокаду транзита российских товаров, попавших под санкции в ЕС, в Калининградскую область, сообщила пресс-служба ведомства

2022-07-13T13:20

2022-07-13T13:20

2022-07-13T13:20

литва

мид рф

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"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом. <…> Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", — говорится в материале.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры.Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.В среду издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны сообщило, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область.

/news/20220712/1034337680.html

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литва, мид рф