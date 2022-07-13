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Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану

Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану - 13.07.2022 Украина.ру

Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану

Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости

2022-07-13T10:03

2022-07-13T10:03

2022-07-13T11:47

новости

херсон

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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсон