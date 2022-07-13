Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
10:03 13.07.2022 (обновлено: 11:47 13.07.2022)
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
11 июля, 17:56Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Обстрел велся со стороны Николаевской области. Все цели сбили в районе села Чернобаевка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.