Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану - 13.07.2022 Украина.ру
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Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану - 13.07.2022 Украина.ру
Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
2022-07-13T10:03
2022-07-13T11:47
новости
херсон
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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новости, херсон

Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану

10:03 13.07.2022 (обновлено: 11:47 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:56
Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Обстрел велся со стороны Николаевской области. Все цели сбили в районе села Чернобаевка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
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