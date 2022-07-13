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Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран

Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру

Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран

Конфликт на Украине невыгоден США, это политическое самоубийство для действующей власти, заявила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

2022-07-13T10:59

2022-07-13T10:59

2022-07-13T11:38

новости

америка

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«В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны», — сказала она.При этом журналистка отметила, что, в своем время, невыгодность конфликтов не помешала США развязать войны в Ираке и Ливии, бомбить Югославию и провести трибунал над Слободаном Милошевичем.Однако, заметила она, последующий вывод войск США из Афганистана существенно подорвал позиции действующей власти и положение дел в Америке довольно плачевное.Прежде всего, считает Шафран, этому способствуют цены на бензин, астрономически выросшие за последнее время при том, что для Америки автомобили — это очень важная сфера.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, америка