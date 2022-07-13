Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
Конфликт на Украине невыгоден США, это политическое самоубийство для действующей власти, заявила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-13T10:59
2022-07-13T11:38
новости
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/23/1019692335_0:113:3073:1842_1920x0_80_0_0_52eab2af4b095aaa3a4a14fa3b1f7e95.jpg
«В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны», — сказала она.При этом журналистка отметила, что, в своем время, невыгодность конфликтов не помешала США развязать войны в Ираке и Ливии, бомбить Югославию и провести трибунал над Слободаном Милошевичем.Однако, заметила она, последующий вывод войск США из Афганистана существенно подорвал позиции действующей власти и положение дел в Америке довольно плачевное.Прежде всего, считает Шафран, этому способствуют цены на бензин, астрономически выросшие за последнее время при том, что для Америки автомобили — это очень важная сфера.Полный текст интервью читайте здесь.
/exclusive/20220711/1034330995.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/23/1019692335_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_5ce988f128d2b75409cd33e4e1f55bb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, америка

Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран

10:59 13.07.2022 (обновлено: 11:38 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Конфликт на Украине невыгоден США, это политическое самоубийство для действующей власти, заявила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны», — сказала она.
При этом журналистка отметила, что, в своем время, невыгодность конфликтов не помешала США развязать войны в Ираке и Ливии, бомбить Югославию и провести трибунал над Слободаном Милошевичем.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:08
Удар по президенту Зеленскому в самый решающий момент истории: украинские эксперты о письме конгрессмена СШАВ Киеве разгорелся скандал при участии американского политика. Поводом стали обвинения главного лоббиста украинской темы в США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого она обвинила в работе на Россию. Украинские эксперты тоже не остались о в стороне от жаренной темы
Однако, заметила она, последующий вывод войск США из Афганистана существенно подорвал позиции действующей власти и положение дел в Америке довольно плачевное.
Прежде всего, считает Шафран, этому способствуют цены на бензин, астрономически выросшие за последнее время при том, что для Америки автомобили — это очень важная сфера.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиАмерика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников
13:26Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
13:20Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда
13:14"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной
13:12Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло
10:59Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
10:58"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт
10:46Полковник Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков, от которого ВСУ не спасут немецкие пушки
10:45«Металлолом либо трофейный предмет для изучения»: Леонков о перспективах западного оружия на Украине
10:30Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
10:30«Эффективный ход»: Леонков о том, что Россия может противопоставить разведданным американских спутников
10:15«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный
10:11Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным
10:10Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии
10:10Василий Колташов: Рубль нужно превратить в высокостатусную валюту
10:03Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
10:00«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
09:56«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород
09:50Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»
09:45«Всё только начинается»: Мухин заявил, что Европа идет по сценарию России 1990-х годов
Лента новостейМолния