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Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
Конфликт на Украине невыгоден США, это политическое самоубийство для действующей власти, заявила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-13T10:59
2022-07-13T10:59
2022-07-13T11:38
новости
америка
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«В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны», — сказала она.При этом журналистка отметила, что, в своем время, невыгодность конфликтов не помешала США развязать войны в Ираке и Ливии, бомбить Югославию и провести трибунал над Слободаном Милошевичем.Однако, заметила она, последующий вывод войск США из Афганистана существенно подорвал позиции действующей власти и положение дел в Америке довольно плачевное.Прежде всего, считает Шафран, этому способствуют цены на бензин, астрономически выросшие за последнее время при том, что для Америки автомобили — это очень важная сфера.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, америка
Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
10:59 13.07.2022 (обновлено: 11:38 13.07.2022)
Конфликт на Украине невыгоден США, это политическое самоубийство для действующей власти, заявила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны», — сказала она.
При этом журналистка отметила, что, в своем время, невыгодность конфликтов не помешала США развязать войны в Ираке и Ливии, бомбить Югославию и провести трибунал над Слободаном Милошевичем.
Однако, заметила она, последующий вывод войск США из Афганистана существенно подорвал позиции действующей власти и положение дел в Америке довольно плачевное.
Прежде всего, считает Шафран, этому способствуют цены на бензин, астрономически выросшие за последнее время при том, что для Америки автомобили — это очень важная сфера.
Полный текст интервью читайте здесь
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