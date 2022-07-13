https://ukraina.ru/20220713/1034338379.html

«Вырвать из себя страх»: в Херсоне дали совет жителям освобожденных территорий

«Вырвать из себя страх»: в Херсоне дали совет жителям освобожденных территорий - 13.07.2022 Украина.ру

«Вырвать из себя страх»: в Херсоне дали совет жителям освобожденных территорий

На днях, на освобожденных территориях произошли сразу три покушения на местных чиновников. Они стали очередными в целой череде подобных терактов. Как этому противостоять, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-07-13T04:45

2022-07-13T04:45

2022-07-13T12:18

новости

херсон

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«Первое — необходимо из себя вырвать страх, и понимать, что на самом деле идет война, что в этой войне, как показывает практика, с украинской стороны никого никто не собирается брать в плен, и жизнь раненным никто не собирается оставлять», — сказал он.Во-вторых, добавил он, никогда нельзя терять бдительность. И наконец, нужно всегда помнить, что борьба сейчас идет не с какой-то непонятной агрессией, а с глобальным фашизмом.С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. Почерк их поведения один и тот же: автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.

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новости, херсон