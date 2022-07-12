«Игра элит» — Шафран рассказала, на что повлияет уход Джонсона

«Отставка Бориса Джонсона — это не что иное, как игра элит на внутреннем контуре Британии, поскольку они фиксируют рост недовольства со стороны обычных людей. Никому не понравится, когда цены в магазинах растут, когда растут цены на ЖКХ и т. п. Мы наблюдаем в связи с этим такой финт ушами: Борис Джонсон уходит, но не уходит, он еще будет на своем посту до октября, и этот уход его вовсе не резок, он связан с очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас», — сказала Шафран.