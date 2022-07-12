«Игра элит» — Шафран рассказала, на что повлияет уход Джонсона
15:32 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© AP / Jonathan Short, FileБорис Джонсон архивное фото 2012 год
© AP / Jonathan Short, File
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это игра элит на внутреннем контуре страны, его уход не изменит ситуацию в экономике Лондона, сказал журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
Ранее в обращении к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
«Отставка Бориса Джонсона — это не что иное, как игра элит на внутреннем контуре Британии, поскольку они фиксируют рост недовольства со стороны обычных людей. Никому не понравится, когда цены в магазинах растут, когда растут цены на ЖКХ и т. п. Мы наблюдаем в связи с этим такой финт ушами: Борис Джонсон уходит, но не уходит, он еще будет на своем посту до октября, и этот уход его вовсе не резок, он связан с очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас», — сказала Шафран.
7 июля, 14:13«Тонущий корабль бежит от крысы». Премьер Джонсон прощается, но пока не уходитПремьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с занимаемого поста и уже переговорил на этот счет с Королевой. Впрочем, как ожидается, он все равно попытается удержаться у власти минимум до осени. И это имеет прямую связь с событиями на Украине
По ее словам, кто бы ни пришел, политика Лондона на международной арене останется той же, потому что у них долг составляет три триллиона 150 миллиардов долларов, который приближается к 100% ВВП страны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.