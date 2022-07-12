https://ukraina.ru/20220712/1034342406.html

Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи

Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи - 13.07.2022 Украина.ру

Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи

В Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов

2022-07-12T14:59

2022-07-12T14:59

2022-07-13T11:11

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гачимучи

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«Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить», — объяснил свою позицию ее автор Алексей Матвеев.По закону страны, если подобное обращение набирает 25 тысяч подписей, президент должен его рассмотреть. У данной заявки голосов уже больше.«Гачимучи» — японское слово, в переводе означающее «накачанный здоровяк», позже ставшее синонимом однополой любви. Эта интернет-субкультура приобрела широкую распространенность в том числе и в странах СНГ.Уильям Херрингтон погиб в результате ДТП в Калифорнии в 2018 году.Это не первое предложение об установке памятника ему на Украине. В сентябре 2021 года в городе Запорожье стартовала онлайн-петиция по инициативе переименования площади Маяковского в честь Геррингтона. Однако переименования в итоге так и не произошло.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гачимучи