Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи - 13.07.2022 Украина.ру
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Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи
Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи - 13.07.2022 Украина.ру
Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи
В Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов
2022-07-12T14:59
2022-07-13T11:11
новости
гачимучи
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034342406.jpg?10322581191657699895
&laquo;Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и&nbsp;культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и&nbsp;каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о&nbsp;том, что Одесса находится в&nbsp;зоне российского культурного влияния. Пора это изменить&raquo;,&nbsp;&mdash; объяснил свою позицию ее автор Алексей Матвеев.По закону страны, если подобное обращение набирает 25 тысяч подписей, президент должен его рассмотреть. У данной заявки голосов уже больше.&laquo;Гачимучи&raquo;&nbsp;&mdash; японское слово, в&nbsp;переводе означающее &laquo;накачанный здоровяк&raquo;, позже ставшее синонимом однополой любви. Эта интернет-субкультура приобрела широкую распространенность в&nbsp;том числе и&nbsp;в странах СНГ.Уильям Херрингтон&nbsp;погиб в&nbsp;результате ДТП в&nbsp;Калифорнии в&nbsp;2018 году.Это не&nbsp;первое предложение об&nbsp;установке памятника ему на&nbsp;Украине. В сентябре 2021 года в&nbsp;городе Запорожье стартовала онлайн-петиция по&nbsp;инициативе переименования площади Маяковского в&nbsp;честь Геррингтона. Однако переименования в&nbsp;итоге так и&nbsp;не произошло.
/20220712/1034341320.html
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Украина.ру
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96
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452
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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452
60
новости, гачимучи

Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучи

14:59 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Nico Nico DougaУильям Херрингтон
Уильям Херрингтон
© Nico Nico Douga
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В Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов
«Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить», — объяснил свою позицию ее автор Алексей Матвеев.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 14:03
Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об УкраинеРоссийские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию
«Это весело и смешно. Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном. Фигура Билли Геррингтон имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом», — говорится в качестве оснований для создания памятника порноактеру.
По закону страны, если подобное обращение набирает 25 тысяч подписей, президент должен его рассмотреть. У данной заявки голосов уже больше.
«Гачимучи» — японское слово, в переводе означающее «накачанный здоровяк», позже ставшее синонимом однополой любви. Эта интернет-субкультура приобрела широкую распространенность в том числе и в странах СНГ.
Уильям Херрингтон погиб в результате ДТП в Калифорнии в 2018 году.
Это не первое предложение об установке памятника ему на Украине. В сентябре 2021 года в городе Запорожье стартовала онлайн-петиция по инициативе переименования площади Маяковского в честь Геррингтона. Однако переименования в итоге так и не произошло.
 
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