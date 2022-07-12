Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой - 13.07.2022 Украина.ру
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Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой - 13.07.2022 Украина.ру
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой
ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля
2022-07-12T13:28
2022-07-13T11:11
новости
harpoon
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&laquo;В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США&raquo;,&nbsp;&mdash; говорится в&nbsp;сообщении.В ведомстве добавили, что за&nbsp;сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с&nbsp;боеприпасами и&nbsp;артиллерийские подразделения на&nbsp;огневых позициях в&nbsp;97 районах.Кроме того, уточняется, что за&nbsp;текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня &laquo;Ураган&raquo; в&nbsp;районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и&nbsp;Новая Каховка Херсонской области.Всего с&nbsp;начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и&nbsp;других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и&nbsp;минометов, а&nbsp;также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.
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новости, harpoon

Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой

13:28 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля
«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах.
Кроме того, уточняется, что за текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 12:20
Возмущение Минобороны Украины, подготовка украинских лётчиков на F-16, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 23 июняМинобороны Украины призвало политиков следить за своими словами. Украинских лётчиков хотят научить использовать американские истребители F-16. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
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