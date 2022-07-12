Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что за сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах.Кроме того, уточняется, что за текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля

ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах.

Кроме того, уточняется, что за текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.