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Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой - 13.07.2022 Украина.ру
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой
ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля
2022-07-12T13:28
2022-07-12T13:28
2022-07-13T11:11
новости
harpoon
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«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что за сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах.Кроме того, уточняется, что за текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, harpoon
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под Одессой
13:28 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
ВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля
«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за сутки ВС РФ поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами и артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах.
Кроме того, уточняется, что за текущие сутки перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.