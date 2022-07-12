«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территориях

Из Симферополя дорога к КПП Армянск на границе Крыма и Херсонской области заняла около двух часов. Автобус полупустой, большая часть людей едет в первый раз.Кто-то навестить родственников, кто-то поработать. Один парень рассказал, что собирается открыть бизнес — «книжный и литературный», но подробности раскрывать не стал — наверное, опасался конкуренции: вдруг я тоже решу открыть книжную лавку? Первое бросающееся в глаза отличие от российских пейзажей — в полях слева и справа от дороги на украинской территории виднеется огромное количество неподвижных ветряков. По дороге из Москвы в Херсонскую область мне такого не попадалось.Перед КПП растянулась на несколько сотен метров очередь из десятков грузовиков, микроавтобусов и легковушек. Наш водитель в ней стоять не стал, объехал ее и выгрузил всех пассажиров прямо у входа на пункт пропуска. Проход КПП Для пассажиров маршрутных автобусов установлен особый порядок, значительно ускоряющий переход границы.Сначала пограничник на входе осмотрел вещи полутора десятков прибывших и пяти-шести тех, кто собирался присоединиться к поездке отсюда. Потом через отдельный вход мы под предводительством местной сотрудницы проследовали к месту проверки документов, который находился уже у выхода на ту сторону.Перед этим пришлось выключить все телефоны, так как режимный объект. Предупредили, что в противном случае — административный штраф 3 тысячи рублей.Пока ждал своей очереди, понаблюдал, как работают пограничники. За то время, что мы проходили паспортный контроль, через КПП проследовало три-четыре грузовика — для них была отдельная очередь.Человек в военной форме тщательно осматривал машину снаружи и внутри, заглядывал под днище с помощью зеркальца, установленного на специальном щупе, проверял груз. Отдельно проверяли легковые автомобили и микроавтобусы. Там контроль был еще более дотошным. При мне из легковушки на специально поставленные на такой случай столы молодая пара выгружала из машины продукты — макароны, крупы, консервы. Ассортимент небольшого магазина. Ехали и без груза — этих пропускали быстрее. Если бы наш автобус стоял в общей очереди, то мы бы попали в Херсон намного позже. За те без малого два часа, что пассажиры рейсового автобуса проходили проверку документов, мы бы даже не доехали к въездным воротам. Когда до меня дошла очередь и строгая красавица в окошке приняла у меня документы, я уже слегка взмок — жарковато, да и рюкзак давил на плечи.— Цель поездки?— Работать еду.— А что за работа?— Я журналист.После этого лаконичного диалога девушка в военной форме слегка изменилась в лице, отложила мой документ в сторону и сказала: «Ждите». Несколько раз она выходила с моим паспортом в соседние домики, возвращалась обратно. Потом ушла, сказав снова «ждите» — и больше я ее не видел. У пункта проверки документов осталось еще два человека, которым также сказали ждать. Кроме меня, это была стройная дама в желтом платье и улыбчивый пенсионер. Вскоре подошел рослый пограничник и сообщил им, что их не пропускают, так как они числятся в базе судебных приставов как невыездные.После недолгих препирательств они пошли обратно, а мне опять приказали ждать. Я остался один и уже начал вспоминать, а не найдется ли и у меня каких-нибудь просроченных кредитов и кому звонить, если меня не захотят пропускать в Херсон, как увидел, что в мою сторону бежит военный с автоматом.За ним не успевает тот рослый пограничник, который уводил «отказников» — выражение лица у последнего извиняющееся. — Из автобуса? Что здесь делаешь? Ты что, последний остался?— Сказали ждать, я и жду. Документ-то мой не вернули.Автоматчик заскакивает в будку, берет паспорт, сверяется с оригиналом и бегом ведет меня к автобусу. Там прощаемся, и я наконец начинаю движение по освобожденной территории.Херсонская областьПрактически сразу нас встречает блокпост, оборудованный на остановке «Бабенкивка перша». Флаг Победы и флаг России развеваются над ним, дорога частично заблокирована, на обочине противотанковые ежи. После таких блокпостов нам по дороге встретится еще с десяток. Проезжаем его спокойно. На следующем нас останавливают, и молодой бородатый парень, говорящий с легким кавказским акцентом, просит мужчин показаться и спрашивает, есть ли у кого татуировки. В очередной раз порадовался, что их у меня нет. Едем дальше, и после синей придорожной таблички «Мирне» впервые вижу знаменитый крымский канал. Он идет вдоль дороги, а его ответвление перпендикулярно пересекает трассу. Проезжаем по мостику, рядом с этим водяным Т-образным перекрестком лежит поваленная ржавеющая табличка, на которой несколько строк на украинском — успеваю прочитать только «увага» (внимание).Дальше проезжаем взорванную дамбу — столько раз рассматривал ее на видео, и вот теперь узрел собственными глазами.И слева, и справа от дороги появляются поля с ветряками. Вблизи они кажутся огромными, с пятиэтажный дом. Все они стоят, хотя какой-никакой ветерок дует.«Зеленая» энергетикаНужно сказать, что «зеленая» энергетика развивалась на Украине в основном в восточных и южных областях, и теперь в Киеве жалуются, что ее мощности в значительной степени потеряны. Однако из-за дороговизны получаемой энергии и нестабильности ее выработки у возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Украине всегда были трудности: у государства не было денег заплатить компаниям за произведенное электричество, которое то было в избытке, то отсутствовало. Оно обходилось примерно втрое дороже получаемого из традиционных источников, а отказаться от него было нельзя, так как в основном ВИЭ-электростанции принадлежали европейским инвесторам. Еврокомиссия давила на украинские власти в этом вопросе, и они тратили миллиарды долларов ежегодно на никому не нужные мощности. В общем, эти ветряки — отличный пример того, куда вела Украину её ориентация на Запад и увлечение «европейскими ценностями». Провозглашенный Евросоюзом курс отказа от традиционной энергетики и переход на ВИЭ оказался дорогой в никуда. Однако Украину заставляли следовать по этому губительному для экономики пути точно так же, как и подталкивали к конфронтации с Россией.Дорога в Херсон и «на Киев»В целом дороги были заметно похуже российских трасс — я имел с чем сравнить, так как сначала 26 часов ехал на автобусе в Симферополь из Москвы, а потом из Симферополя до границы с Херсонской областью. За все два с половиной часа, что мы ехали от Армянска в Херсон, только один участок дороги в десяток километров был сравним с российскими. Все остальные ощущались как «вибромассажер» с различной степенью интенсивности.После первого поворота глазам предстали первые свидетельства того, что здесь случались бои. Несколько разваленных придорожных магазинов и кафешек, стены со следами пуль.На нескольких вывесках еще можно что-то разобрать: «Домашняя еда», «Магани». На площадке перед ними какие-то ржавые перекрученные обломки. Остатки баррикады? Взорванное авто? Непонятно.Вскоре пошли сельские домики. Многие выглядят очень аккуратными, больше домов кирпичных, но попадаются и деревянные. Каких-то особенностей архитектуры, отличающих их от таких же деревенских домов в России, я не заметил. Рядом с домами большие теплицы — на одном участке их может быть 5-10 штук. Растет виноград, кукуруза. Через дорогу — поле вангоговских подсолнухов. Богатая, урожайная земля.Подъезжаем к Херсону, и дорога становится получше. Перед въездом в город знак на украинском языке: «На Киев», стрелка указывает путь. Вдохновляюще!В ХерсонеСвязь моя уже давно перестала работать — ни российские, ни крымские операторы сюда еще не дошли. Попросил у парня, который читал телеграм Олега Царева и смотрел разные видео из зоны спецоперации, телефон, чтобы позвонить встречающим, и он не отказал. Спокойно объяснил, что выходит раньше конечной, когда примерно я прибуду на центральный автовокзал и дал трубку.Вообще, Херсон сразу показался мне очень спокойным и дружелюбным городом. Вот у дороги стоит блокпост военных, рядом спокойно идут дети. Пока я ехал, дети и подростки попадались чаще всего. Были они спокойнее и одесских детей, и московских. Еду дальше и вижу парня в военной форме и с автоматом, общающегося с девушкой. Рядом билборд: «Херсон — город с русской историей». Молодые парни, девушки, пенсионеры, парочка любителей выпить — и все чинно и спокойно разговаривают, идут по своим делам, гуляют в парках и скверах.Как приехал, расспросил местных — говорят, действительно, в городе обстановка хорошая, люди в основном приняли смену власти позитивно. «Хотя есть ещё те, кто ждет возвращения киевской власти, но их с каждым днем всё меньше и меньше. Вот банк русский открыли, магазины принимают и рубли, и гривны. Жизнь налаживается», — рассказал парень, назвавшийся Константином.И даже прилет в центр города американской ракеты HIMARS в субботу или воскресенье ничего особо не изменил в настроениях горожан. Таково общение впечатление от настроений людей, с которыми я общался.Многие еще опасаются украинских вояк, ждут, когда же будет взят Николаев и станет поспокойнее. Боятся украинских диверсантов и радуются, когда их вылавливают спецслужбы. Тем не менее жизнь в городе идет своим чередом, люди верят в то, что в конечном итоге все будет хорошо.

На границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач

На границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач

Из Симферополя дорога к КПП Армянск на границе Крыма и Херсонской области заняла около двух часов. Автобус полупустой, большая часть людей едет в первый раз.

Кто-то навестить родственников, кто-то поработать. Один парень рассказал, что собирается открыть бизнес — «книжный и литературный», но подробности раскрывать не стал — наверное, опасался конкуренции: вдруг я тоже решу открыть книжную лавку? Первое бросающееся в глаза отличие от российских пейзажей — в полях слева и справа от дороги на украинской территории виднеется огромное количество неподвижных ветряков. По дороге из Москвы в Херсонскую область мне такого не попадалось.

Перед КПП растянулась на несколько сотен метров очередь из десятков грузовиков, микроавтобусов и легковушек. Наш водитель в ней стоять не стал, объехал ее и выгрузил всех пассажиров прямо у входа на пункт пропуска.

Проход КПП

Для пассажиров маршрутных автобусов установлен особый порядок, значительно ускоряющий переход границы.

Сначала пограничник на входе осмотрел вещи полутора десятков прибывших и пяти-шести тех, кто собирался присоединиться к поездке отсюда. Потом через отдельный вход мы под предводительством местной сотрудницы проследовали к месту проверки документов, который находился уже у выхода на ту сторону.

Перед этим пришлось выключить все телефоны, так как режимный объект. Предупредили, что в противном случае — административный штраф 3 тысячи рублей.

Пока ждал своей очереди, понаблюдал, как работают пограничники. За то время, что мы проходили паспортный контроль, через КПП проследовало три-четыре грузовика — для них была отдельная очередь.

Человек в военной форме тщательно осматривал машину снаружи и внутри, заглядывал под днище с помощью зеркальца, установленного на специальном щупе, проверял груз. Отдельно проверяли легковые автомобили и микроавтобусы. Там контроль был еще более дотошным. При мне из легковушки на специально поставленные на такой случай столы молодая пара выгружала из машины продукты — макароны, крупы, консервы. Ассортимент небольшого магазина. Ехали и без груза — этих пропускали быстрее.

Если бы наш автобус стоял в общей очереди, то мы бы попали в Херсон намного позже. За те без малого два часа, что пассажиры рейсового автобуса проходили проверку документов, мы бы даже не доехали к въездным воротам. Когда до меня дошла очередь и строгая красавица в окошке приняла у меня документы, я уже слегка взмок — жарковато, да и рюкзак давил на плечи.

— Цель поездки?

— Работать еду.

— А что за работа?

— Я журналист.

После этого лаконичного диалога девушка в военной форме слегка изменилась в лице, отложила мой документ в сторону и сказала: «Ждите». Несколько раз она выходила с моим паспортом в соседние домики, возвращалась обратно. Потом ушла, сказав снова «ждите» — и больше я ее не видел. У пункта проверки документов осталось еще два человека, которым также сказали ждать. Кроме меня, это была стройная дама в желтом платье и улыбчивый пенсионер. Вскоре подошел рослый пограничник и сообщил им, что их не пропускают, так как они числятся в базе судебных приставов как невыездные.

После недолгих препирательств они пошли обратно, а мне опять приказали ждать. Я остался один и уже начал вспоминать, а не найдется ли и у меня каких-нибудь просроченных кредитов и кому звонить, если меня не захотят пропускать в Херсон, как увидел, что в мою сторону бежит военный с автоматом.

За ним не успевает тот рослый пограничник, который уводил «отказников» — выражение лица у последнего извиняющееся.

— Из автобуса? Что здесь делаешь? Ты что, последний остался?

— Сказали ждать, я и жду. Документ-то мой не вернули.

Автоматчик заскакивает в будку, берет паспорт, сверяется с оригиналом и бегом ведет меня к автобусу. Там прощаемся, и я наконец начинаю движение по освобожденной территории.

Херсонская область

Практически сразу нас встречает блокпост, оборудованный на остановке «Бабенкивка перша». Флаг Победы и флаг России развеваются над ним, дорога частично заблокирована, на обочине противотанковые ежи. После таких блокпостов нам по дороге встретится еще с десяток. Проезжаем его спокойно. На следующем нас останавливают, и молодой бородатый парень, говорящий с легким кавказским акцентом, просит мужчин показаться и спрашивает, есть ли у кого татуировки. В очередной раз порадовался, что их у меня нет. Едем дальше, и после синей придорожной таблички «Мирне» впервые вижу знаменитый крымский канал. Он идет вдоль дороги, а его ответвление перпендикулярно пересекает трассу. Проезжаем по мостику, рядом с этим водяным Т-образным перекрестком лежит поваленная ржавеющая табличка, на которой несколько строк на украинском — успеваю прочитать только «увага» (внимание).

Дальше проезжаем взорванную дамбу — столько раз рассматривал ее на видео, и вот теперь узрел собственными глазами.

И слева, и справа от дороги появляются поля с ветряками. Вблизи они кажутся огромными, с пятиэтажный дом. Все они стоят, хотя какой-никакой ветерок дует.

«Зеленая» энергетика

Нужно сказать, что «зеленая» энергетика развивалась на Украине в основном в восточных и южных областях, и теперь в Киеве жалуются, что ее мощности в значительной степени потеряны. Однако из-за дороговизны получаемой энергии и нестабильности ее выработки у возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Украине всегда были трудности: у государства не было денег заплатить компаниям за произведенное электричество, которое то было в избытке, то отсутствовало. Оно обходилось примерно втрое дороже получаемого из традиционных источников, а отказаться от него было нельзя, так как в основном ВИЭ-электростанции принадлежали европейским инвесторам. Еврокомиссия давила на украинские власти в этом вопросе, и они тратили миллиарды долларов ежегодно на никому не нужные мощности.

В общем, эти ветряки — отличный пример того, куда вела Украину её ориентация на Запад и увлечение «европейскими ценностями». Провозглашенный Евросоюзом курс отказа от традиционной энергетики и переход на ВИЭ оказался дорогой в никуда. Однако Украину заставляли следовать по этому губительному для экономики пути точно так же, как и подталкивали к конфронтации с Россией.

Дорога в Херсон и «на Киев»

В целом дороги были заметно похуже российских трасс — я имел с чем сравнить, так как сначала 26 часов ехал на автобусе в Симферополь из Москвы, а потом из Симферополя до границы с Херсонской областью. За все два с половиной часа, что мы ехали от Армянска в Херсон, только один участок дороги в десяток километров был сравним с российскими. Все остальные ощущались как «вибромассажер» с различной степенью интенсивности.

После первого поворота глазам предстали первые свидетельства того, что здесь случались бои. Несколько разваленных придорожных магазинов и кафешек, стены со следами пуль.

На нескольких вывесках еще можно что-то разобрать: «Домашняя еда», «Магани». На площадке перед ними какие-то ржавые перекрученные обломки. Остатки баррикады? Взорванное авто? Непонятно.

Вскоре пошли сельские домики. Многие выглядят очень аккуратными, больше домов кирпичных, но попадаются и деревянные. Каких-то особенностей архитектуры, отличающих их от таких же деревенских домов в России, я не заметил. Рядом с домами большие теплицы — на одном участке их может быть 5-10 штук. Растет виноград, кукуруза. Через дорогу — поле вангоговских подсолнухов. Богатая, урожайная земля.

Подъезжаем к Херсону, и дорога становится получше. Перед въездом в город знак на украинском языке: «На Киев», стрелка указывает путь. Вдохновляюще!

В Херсоне

Связь моя уже давно перестала работать — ни российские, ни крымские операторы сюда еще не дошли. Попросил у парня, который читал телеграм Олега Царева и смотрел разные видео из зоны спецоперации, телефон, чтобы позвонить встречающим, и он не отказал. Спокойно объяснил, что выходит раньше конечной, когда примерно я прибуду на центральный автовокзал и дал трубку.

Вообще, Херсон сразу показался мне очень спокойным и дружелюбным городом. Вот у дороги стоит блокпост военных, рядом спокойно идут дети. Пока я ехал, дети и подростки попадались чаще всего. Были они спокойнее и одесских детей, и московских. Еду дальше и вижу парня в военной форме и с автоматом, общающегося с девушкой. Рядом билборд: «Херсон — город с русской историей».

Молодые парни, девушки, пенсионеры, парочка любителей выпить — и все чинно и спокойно разговаривают, идут по своим делам, гуляют в парках и скверах.

Как приехал, расспросил местных — говорят, действительно, в городе обстановка хорошая, люди в основном приняли смену власти позитивно. «Хотя есть ещё те, кто ждет возвращения киевской власти, но их с каждым днем всё меньше и меньше. Вот банк русский открыли, магазины принимают и рубли, и гривны. Жизнь налаживается», — рассказал парень, назвавшийся Константином.

И даже прилет в центр города американской ракеты HIMARS в субботу или воскресенье ничего особо не изменил в настроениях горожан. Таково общение впечатление от настроений людей, с которыми я общался.