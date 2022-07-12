Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат - 13.07.2022 Украина.ру
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Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат
Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат - 13.07.2022 Украина.ру
Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат
Российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Такое предположение озучил 11 июля временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Соловьев. Live»
2022-07-12T08:58
2022-07-13T11:11
новости
россия
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Рябоконь&nbsp;выразил мнение, что&nbsp;Евросоюз&nbsp;(ЕС) не&nbsp;хочет решать проблему транзита товаров в&nbsp;Россию с&nbsp;Литвой и&nbsp;не задействует весь спектр инструментов и&nbsp;рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена.Дипломат предположил, что Литва может намеренно затягивать переговоры с&nbsp;ЕС по&nbsp;транзиту до&nbsp;Нового года. По его словам, если бы&nbsp;Вильнюс&nbsp;получил &laquo;хорошее внушение&raquo; из&nbsp;ЕС, он бы &laquo;не дотянул до&nbsp;10-го числа&raquo;.&laquo;Почему Евросоюз не&nbsp;заставил их, не&nbsp;рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Литва&nbsp;прекратила&nbsp;транзит санкционных товаров в&nbsp;Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона&nbsp;Антон Алиханов, под&nbsp;ограничения попал большой перечень товаров&nbsp;&mdash; от&nbsp;40 до&nbsp;50% номенклатуры грузов, в&nbsp;том числе строительные материалы, цемент и&nbsp;металлы.В Министерстве иностранных дел Литвы&nbsp;заявили, что страна не&nbsp;нарушает транзит, а&nbsp;лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через&nbsp;литовскую территорию в&nbsp;сторону Калининграда и&nbsp;дальше продолжается перевозка пассажиров и&nbsp;товаров, на&nbsp;которые не&nbsp;распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК)&nbsp;сообщила, что не&nbsp;передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со&nbsp;стороны ЕС.В то же время официальный представитель&nbsp;МИД России&nbsp;Мария Захарова&nbsp;отмечала, что ЕК обещала решить вопрос с&nbsp;транзитом грузов в&nbsp;Калининград в&nbsp;скором времени.&nbsp;Москва&nbsp;рассчитывает на&nbsp;то, что ЕК и&nbsp;Литва примут &laquo;единственно правильное решение&raquo;, которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в&nbsp;Калининградскую область, добавила она.&nbsp;
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новости, россия

Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат

08:58 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Такое предположение озучил 11 июля временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Соловьев. Live»
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 07:58
Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда — экспертЛитва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за решения ограничить транзит в Калининград. Об этом заявила на днях старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд, передает Foreign Policy
«Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — объяснил он.
Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой и не задействует весь спектр инструментов и рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена.
Дипломат предположил, что Литва может намеренно затягивать переговоры с ЕС по транзиту до Нового года. По его словам, если бы Вильнюс получил «хорошее внушение» из ЕС, он бы «не дотянул до 10-го числа».
«Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой», — сказал он.
Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.
В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ЕК обещала решить вопрос с транзитом грузов в Калининград в скором времени. Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область, добавила она.
 
 
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18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
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