Россия может запретить работу литовских транспортных компаний - дипломат

Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой и не задействует весь спектр инструментов и рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена.Дипломат предположил, что Литва может намеренно затягивать переговоры с ЕС по транзиту до Нового года. По его словам, если бы Вильнюс получил «хорошее внушение» из ЕС, он бы «не дотянул до 10-го числа».«Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой», — сказал он.Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ЕК обещала решить вопрос с транзитом грузов в Калининград в скором времени. Москва рассчитывает на то, что ЕК и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит грузов в Калининградскую область, добавила она.

Российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Такое предположение озучил 11 июля временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Соловьев. Live»

Российская сторона может ввести запрет на работу литовских транспортных компаний. Такое предположение озучил 11 июля временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Соловьев. Live»

«Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений», — объяснил он.

Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз (ЕС) не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой и не задействует весь спектр инструментов и рычагов. В противном случае проблема уже была бы решена.

Дипломат предположил, что Литва может намеренно затягивать переговоры с ЕС по транзиту до Нового года. По его словам, если бы Вильнюс получил «хорошее внушение» из ЕС, он бы «не дотянул до 10-го числа».

«Почему Евросоюз не заставил их, не рекомендовал объявить мораторий?.. Они получили карт-бланш такой», — сказал он.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининградскую область 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций. В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.