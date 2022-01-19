Вместе с политологом Сергеем Михеевым разбираем, какие интересы преследуют на Украине разные страны, какие проблемы у США со "старой Европой" и в чём состоит миротворческий интерес президента Турции Эрдогана

0:19 — К чему готовят Украину западные паломники?;

6:16 — Европа против войны на Украине?;

13:27 — Мнение Германии;

21:09 — Почему Турция добивается роли миротворца на Украине?;

26:17 — Кому какая позиция по Украине выгодна

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина встретиться в Турции для обсуждения разногласий и преодоления проблем. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Предполагается, что через несколько недель Эрдоган посетит Украину для встречи с Зеленским.