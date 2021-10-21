Украинская прокуратура Крыма направила в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Украины Владимира Скачко. Ему инкриминируют часть 2 статьи 110 Уголовного Кодекса - посягательство на территориальную целостность, сопряженное с разжиганием национальной вражды. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы

Почему возникло такое обвинение, чем завершится данная история и что будет с Украиной дальше? Об этом и не только — в эксклюзивном интервью Владимира Скачко для "Украина.ру"

00:30 — Как журналист Владимир Скачко посягал (по версии украинских властей) на территориальную целостность Украины и разжигал национальную вражду

02:25 — Экспертизы текстов Скачко производили сотрудники Академии СБУ. К независимым экспертам решили не обращаться

07:30 — Если власть не будет давить на суд, "дело Скачко" развалится, и очень быстро

13:00 — Россия может существовать без Украины, а Украина без России — нет

14:00 — Олесь Бузина своей жизнью многих научил работать, а своей смертью — многих спас

17:30 — Что будет с Украиной?