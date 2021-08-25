Политолог Ростислав Ищенко заочно пообщался со зрителями Youtube-канала "Украина.ру"

В беседе с журналистом Ангелиной Николаевой Ищенко обсудил следующие темы:

— 00:20 Региональная специфика термина "украинец";

— 01:29 Парламентские выборы в Германии;

— 04:00 Вывод войск из Афганистана — это конец карьеры Байдена?

— 06:39 Сближается ли Россия со странами Средней Азии из-за ситуации в Афганистане?

— 08:25 Как оценить жизнеспособность государства?

— 14:20 Что означает последний демарш Разумкова?

— 17:45 Санкции СНБО против Шария;

— 20:04 Национальный вопрос в странах СНГ;

— 24:45 Шансы Михаила Добкина занять пост мэра Харькова;

— 26:28 Будет ли Россия влиять на политическую ситуацию на Украине? И поддержит ли РФ Разумкова на президентских выборах?

— 31:19 За что можно похвалить Александра Лукашенко?

— 37:13 Какие цели у "антипрививочников"?

— 43:11 Почему европейских элиты слабо борются с исламизацией Европы?

— 45:05 Какие перспективы партии "ОПЗЖ"? Почему Россия поддерживает эту партию?

— 49:50 Пойдет ли Зеленский на мир в Донбассе?