Журналисты издания Украина.ру узнали у дончан, что для них значит 22 июня - день начала Великой отечественной войны

22 июня: война и лимитрофы © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Что ответили опрошенные, смотрите в нашем спецрепортаже!

День памяти и скорби, знаменующий начало Великой отечественной войны, отмечается в России. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия на рассвете без объявления войны напала на Советский Союз.

Германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города.

СССР потерял в войне около 27 миллионов человек. Война продолжалась 1418 дней.