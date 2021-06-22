Кроме того, мы задали жителям Донецка вопрос: «Как стоит расценивать марши в честь дивизии СС "Галичина", которые проходят в наши дни на Украине?».
Что ответили опрошенные, смотрите в нашем спецрепортаже!
День памяти и скорби, знаменующий начало Великой отечественной войны, отмечается в России. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия на рассвете без объявления войны напала на Советский Союз.
Германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города.
СССР потерял в войне около 27 миллионов человек. Война продолжалась 1418 дней.