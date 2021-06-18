Политолог Яков Кедми в эфире Украина.ру оценил итоги саммита Владимира Путина и Джо Байдена:

— 00:25 Какие важные темы не были подняты на встрече лидеров двух стран?

— 06:00 Проблема Донбасса на женевском саммите.

— 10:35 Можно ли заставить Украину выполнить Минские соглашения?

— 15:00 Байден дал полгода-год на урегулирование отношений с Россией: что должно произойти?

— 16:35 Ожидать ли России провокаций в скором времени со стороны Украины?

Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.

В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.