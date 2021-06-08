Историк, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко прокомментировал телефонный разговор Байдена с Зеленским

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Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом © slovoidilo.ua 05:15 Почему Украина никогда не станет членом НАТО?

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что после достройки «Северного потока – 2» на украинских газопроводах «возможны теракты». Как информирует РИА Новости, об этом он высказался после учений в Харьковской области. Аваков подчеркнул, что дал соответствующее распоряжение об усилении охраны участков украинских трубопроводов.