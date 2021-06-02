Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках заседания СБ ООН рассказал, почему произошел государственный переворот на Украине, а также чего достигла страна спустя 7 лет после так называемого Евромайдана

Азаров об экономике Украины: Люди не понимают, что до катастрофы остаётся год-два © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Цель данной встречи — дать возможность непосредственным участникам и свидетелям событий "майдана" и конфликта в Донбассе, а также представителям академических и политических кругов поделиться сведениями о "майдане" и о событиях, которые были им спровоцированы», — говорится в заявлении постпредства.

В числе приглашенных на заседание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутаты Верховной рады Олег Царев и Владимир Олейник, а также освещающий ситуацию в Донбассе британский фотограф Дин О'Брайен и журналистка из Франции Анн-Лор Бонне.