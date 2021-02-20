Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00 (МСК)!
Вы увидите:
- интервью c экспертом: железные дороги Украины больше не объединяют страну;
- спецрепортаж: как Россия вернет воду в Крым;
- интервью с Олегом Царевым: «Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль;
- спецпроект "Крым. Отечество. Навсегда" №53: УкрСМИ: Украина потеряет Мариуполь и Херсон;
- интервью с Дмитрием Маруничем: Украина на пороге энергетической катастрофы;
- интервью с журналистом Владимиром Скачко: о том, почему в Киеве начали резать людей за русский язык;
- интервью с Русланом Коцабой: за 7 лет сменились только свиньи у корыта;
- еженедельную программу "Ищенко o главном": почему Украине не удалось избежать госпереворота в 2014 году;
- интервью с Андреем Гожым: когда Майдан свернул не туда;
- телемост Москва — Киев: 7-я годовщина Майдана, обострение в Донбассе;
- опрос: киевляне оценили потери после Евромайдана;
- интервью с Дмитрием Бабичем: «Африканизация Украины: путь, избранный Западом»;
- опрос: отмечают ли киевляне 23 Февраля;
- интервью с Алексеем Журавко: я не удивлюсь, если Украина вскоре откроет концлагеря;
- прямой эфир с Арменом Гаспаряном;
- прямой эфир с Ростиславом Ищенко;
- спецпроект "Украина против": 7 лет Евромайдану: украинцы из Ивано-Франковска, Одессы и Киева подводят неутешительные итоги и другое.