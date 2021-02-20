Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние 14 дней (14 февраля - 21 февраля 2021 г.)

Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00 (МСК)! Вы увидите: интервью c экспертом: железные дороги Украины больше не объединяют страну;

спецрепортаж: как Россия вернет воду в Крым;

интервью с Олегом Царевым : «Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль;

: «Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль; спецпроект "Крым. Отечество. Навсегда" №53: УкрСМИ: Украина потеряет Мариуполь и Херсон;

интервью с Дмитрием Маруничем : Украина на пороге энергетической катастрофы;

: Украина на пороге энергетической катастрофы; интервью с журналистом Владимиром Скачко : о том, почему в Киеве начали резать людей за русский язык;

: о том, почему в Киеве начали резать людей за русский язык; интервью с Русланом Коцабой : за 7 лет сменились только свиньи у корыта;

: за 7 лет сменились только свиньи у корыта; еженедельную программу "Ищенко o главном": почему Украине не удалось избежать госпереворота в 2014 году;

интервью с Андреем Гожым : когда Майдан свернул не туда;

: когда Майдан свернул не туда; телемост Москва — Киев: 7-я годовщина Майдана, обострение в Донбассе;

опрос: киевляне оценили потери после Евромайдана;

интервью с Дмитрием Бабичем : «Африканизация Украины: путь, избранный Западом»;

: «Африканизация Украины: путь, избранный Западом»; опрос: отмечают ли киевляне 23 Февраля;

интервью с Алексеем Журавко : я не удивлюсь, если Украина вскоре откроет концлагеря;

: я не удивлюсь, если Украина вскоре откроет концлагеря; прямой эфир с Арменом Гаспаряном ;

; прямой эфир с Ростиславом Ищенко ;

; спецпроект "Украина против": 7 лет Евромайдану: украинцы из Ивано-Франковска, Одессы и Киева подводят неутешительные итоги и другое.