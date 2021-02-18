Политолог Ростислав Ищенко в 118-м выпуске видеоблога оценил боеспособность украинской армии и рассказал, готова ли Украина к серьезной войне

Напомним, армия Украины по общей мощи вошла в список сильнейших армий мира. Она заняла 27-е место среди 138 участников.

В первую пятерку стран с сильнейшими армиями мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Наиболее сильными армиями Европы являются Франция, Великобритания и Италия. Украина готовит свой Карабах. Зачем Зеленский повышает боеготовность армии © Facebook, Операція об'єднаних сил

Исследование провел аналитический ресурс Global Firepower.

В 2020 году траты оборонного бюджета Украины составили около 246 миллиардов гривен. Президент Владимир Зеленский пообещал сохранить финансирование армии на прежнем уровне.

Он также заявил, что украинская армия в новом году получит значительный объем боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, БПЛА, кораблей, катеров.