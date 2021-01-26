Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко рассказала в интервью изданию Украина.ру, как подверглась травле на родине после принятия закона о государственном языке

Бильченко на личном примере рассказала, как на Украине «защита» государственного языка обернулась травлей русскоязычных.

02:30 Кто и зачем пытается затравить профессора?

04:50 Националисты против русскоязычных: кто одержит реванш в языковом вопросе?

06:00 Кто оказал поддержку профессору? Реакция студентов;

14:50 Facebook удалил аккаунт профессора за стихотворение;

17:00 Есть ли смысл бороться за русский язык на территории Украины?

Напомним, ранее Евгения Бильченко опубликовала пост в своем Facebook-аккаунте, в котором открыто выступила против принятия закона о языке.

По ее словам, Украина испытывает значительно большие проблемы, чем спор о выборе государственного языка.

По утверждению Бильченко, после публикации поста началась информационная травля в ее адрес, а в университете ей пригрозили увольнением. При этом она несколько раз подчеркивала, что свободно владеет и украинским, и русским языками.