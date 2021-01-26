Бильченко на личном примере рассказала, как на Украине «защита» государственного языка обернулась травлей русскоязычных.
02:30 Кто и зачем пытается затравить профессора?
04:50 Националисты против русскоязычных: кто одержит реванш в языковом вопросе?
06:00 Кто оказал поддержку профессору? Реакция студентов;
14:50 Facebook удалил аккаунт профессора за стихотворение;
17:00 Есть ли смысл бороться за русский язык на территории Украины?
Напомним, ранее Евгения Бильченко опубликовала пост в своем Facebook-аккаунте, в котором открыто выступила против принятия закона о языке.
По ее словам, Украина испытывает значительно большие проблемы, чем спор о выборе государственного языка.
По утверждению Бильченко, после публикации поста началась информационная травля в ее адрес, а в университете ей пригрозили увольнением. При этом она несколько раз подчеркивала, что свободно владеет и украинским, и русским языками.