Политолог Дмитрий Болкунец также рассказал о перспективах Союзного государства России и Белоруссии.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян подробно рассмотрел позицию Франции и конфликт России и Турции в Нагорном Карабахе.

Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко
Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк
Кроме того, экономист Александр Дудчак назвал возможные последствия карантина для экономики Украины.

Историк Александр Васильев рассказал об истории Енакиевского металлургического завода.

Также ведущие вспомнили, как в мире прощались с великим футболистом Диего Марадоной.