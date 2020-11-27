Политолог Дмитрий Болкунец также рассказал о перспективах Союзного государства России и Белоруссии.
Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян подробно рассмотрел позицию Франции и конфликт России и Турции в Нагорном Карабахе.
Кроме того, экономист Александр Дудчак назвал возможные последствия карантина для экономики Украины.
Историк Александр Васильев рассказал об истории Енакиевского металлургического завода.
Также ведущие вспомнили, как в мире прощались с великим футболистом Диего Марадоной.