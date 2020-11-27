В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» ведущие и эксперты обсудили итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Белоруссии Александра Лукашенко и ситуацию в Нагорном Карабахе

Политолог Дмитрий Болкунец также рассказал о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян подробно рассмотрел позицию Франции и конфликт России и Турции в Нагорном Карабахе. Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк Александр Дудчак назвал возможные последствия карантина для экономики Украины. Историк Александр Васильев рассказал об истории Енакиевского металлургического завода. Также ведущие вспомнили, как в мире прощались с великим футболистом Диего Марадоной.