В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— сторонники Трампа протестуют против результатов выборов; — анонс событий на неделю; — выход США из договора по открытому небу; — 23 ноября — День мужества и народного единства в Южной Осетии; — второй тур парламентских выборов в Грузии; Утро на Украина.ру: седьмая годовщина начала Евромайдана Арчил Сихарулидзе о выборах в Грузии; — второй тур выборов мэров на Украине; — как в Киеве отметили 7-ю годовщину начала Евромайдана; — политтехнолог Андрей Золотарев об итогах местных выборов на Украине; — протесты в Белоруссии; — саммит Большой 20-ки; — историк Александр Васильев о предании анафеме гетмана Ивана Мазепы.