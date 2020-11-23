— сторонники Трампа протестуют против результатов выборов;
— анонс событий на неделю;
— выход США из договора по открытому небу;
— 23 ноября — День мужества и народного единства в Южной Осетии;
— второй тур парламентских выборов в Грузии;
- политолог Арчил Сихарулидзе о выборах в Грузии;
— второй тур выборов мэров на Украине;
— как в Киеве отметили 7-ю годовщину начала Евромайдана;
— политтехнолог Андрей Золотарев об итогах местных выборов на Украине;
— протесты в Белоруссии;
— саммит Большой 20-ки;
— историк Александр Васильев о предании анафеме гетмана Ивана Мазепы.