— сторонники Трампа протестуют против результатов выборов;

— анонс событий на неделю;

— выход США из договора по открытому небу;

— 23 ноября — День мужества и народного единства в Южной Осетии;

— второй тур парламентских выборов в Грузии;

Утро на Украина.ру: седьмая годовщина начала Евромайдана
Утро на Украина.ру: седьмая годовщина начала Евромайдана
- политолог Арчил Сихарулидзе о выборах в Грузии;

— второй тур выборов мэров на Украине;

— как в Киеве отметили 7-ю годовщину начала Евромайдана;

— политтехнолог Андрей Золотарев об итогах местных выборов на Украине;

— протесты в Белоруссии;

— саммит Большой 20-ки;

— историк Александр Васильев о предании анафеме гетмана Ивана Мазепы.