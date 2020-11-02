Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины.
Решение главы государства стало ответом на отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.
В чём суть конфликта? Это внутреннее противостояние олигархических кланов или же попытка вывести страну из-под внешнего управления? Об этом зрителям канала Украина.ру рассказал Андрей Гожый.