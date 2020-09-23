Дело Джулиана Ассанжа: чем закончится и кто главные бенефициары? На эти вопросы отвечает политолог и историк Армен Гаспарян в своём влоге на Украина.ру

Напомним, в сентябре в лондонском суде Олд-Бейли прошло несколько заседаний по делу об экстрадиции в США австралийского журналиста, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Дело Джулиана Ассанжа. Как в США пытаются криминализировать расследовательскую журналистику © AP, Frank Augstein

С сентября прошлого года, после 7-летнего пребывания в посольстве Эквадора, Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш. В случае экстрадиции его может ждать 175-летнее заключение, притом что в 2013 году (военный трибунал в отношении информатора Ассанжа Челси Мэннинг) правительство США признало, что доказательства причинения кому-либо вреда в результате публикаций WikiLeaks отсутствуют.