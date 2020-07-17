В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем может закончиться армяно-азербайджанский конфликт

Ищенко о главном: когда Донбасс войдет в состав России?

— зачем Украина поддержала Азербайджан в армяно-азербайджанском конфликте;

— если начнется война между Арменией и Азербайджаном, будут ли страны-участницы ОДКБ помогать Армении?

На прошлой неделе, 12 июля, произошло военное столкновение в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Обстрелы продолжались и 13 июля, в том числе из минометов и танков. Стороны обвинили друг друга в развязывании противостояния.

По версии Армении, 12 июля азербайджанские военнослужащие подъехали к армянским позициям на автомобиле УАЗ. Когда армянские военные сделали им предупреждение, азербайджанцы бросили машину и вернулись на свои позиции, но затем по территории Армении был открыт артиллерийский огонь. По версии Азербайджана, армянские военнослужащие стали стрелять из артиллерийских орудий без каких-либо причин.

В МИД России выразили «серьезную озабоченность резким обострением обстановки» и призвали стороны «проявлять сдержанность».

Также Ищенко прокомментировал ситуацию с русским языком на Украине и рассказал:

— есть ли в украинском обществе запрос на русские школы;

— как бороться с украинизацией?

В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского. Суть законопроекта заключается в том, чтобы перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года. В четверг, 16 июля, в ряде крупных городов Украины прошли митинги против законопроекта Бужанского.