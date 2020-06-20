Комитет Бундестага по экономике и энергетике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против «Северного потока-2». Глава комитета Клаус Эрнст предложил ввести штрафные пошлины на американский газ.
Ранее законопроект о новых санкциях в отношении «Северного потока-2» внесли на рассмотрение в Сенат США.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— насколько сильно зависит наполняемость бюджета Украины от транзита российского газа;
— может ли Россия полностью отказаться от украинской трубы;
— выгоден ли России вывод американских войск из Германии.
США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. По мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.