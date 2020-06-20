Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал, как «Северный поток-2» похоронил дружбу США и Германии

Комитет Бундестага по экономике и энергетике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против «Северного потока-2». Глава комитета Клаус Эрнст предложил ввести штрафные пошлины на американский газ.

Ранее законопроект о новых санкциях в отношении «Северного потока-2» внесли на рассмотрение в Сенат США.

Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— насколько сильно зависит наполняемость бюджета Украины от транзита российского газа;

— может ли Россия полностью отказаться от украинской трубы;

— выгоден ли России вывод американских войск из Германии.

США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. По мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.