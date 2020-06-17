Народный депутат Украины 4-7-го созывов Олег Царев рассказал, какие кадровые изменения ожидают Украину в ближайшем будущем:

«Чёрт» Аваков на своем месте в стране, где правят черти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— кому выгодна отставка Андрея Ермака и кто станет новым главой Офиса президента (ОПУ);

— когда премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку;

— кто станет новым лицом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

— кто станет новым главой Нацбанка;

— какое политическое будущее у экс-президента Петра Порошенко;

— когда Арсен Аваков уйдет с поста главы МВД?

Напомним, 5 июня под стенами Верховной Рады прошел митинг за отставку министра внутренних дел. Ранее партия «Голос» инициировала сбор подписей по этому поводу. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года.