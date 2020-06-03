На этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова, который занимает эту должность с 2014 года.
После Евромайдана на Украине уже сменилось пять правительств, а Аваков сумел сохранить свой пост. Поводом для требований «убрать Авакова» стали несколько громких криминальных инцидентов, всколыхнувших Украину в конце мая.
Ростислав Ищенко - один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования».