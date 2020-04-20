Заместитель председатель антифашистского комитета Украины Александр Кононович рассказал, можно ли ожидать роста популярности социализма на Украине после пандемии

Также эксперты ответили на ряд актуальных вопросов:

— Почему фашистские идеи остаются популярными на Западной Украине?;

— Каким будет социально-экономическое положение Украины в ближайшие месяцы?;

— Зачем США обвиняют в пандемии Китай?

По данным на 20 апреля, коронавирусом заболели более 2 млн человек. Больше всего заболевших находится на территории США (764.636), Испании (200 210) и Италии (178 972).

В России зафиксировано 47 238 заболевших, а на Украине — всего 5 710. По словам украинских чиновников, это объясняется низким количеством проводимых на Украине анализов на коронавирус.