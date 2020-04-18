Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему не нужно идти в церковь на Пасху. Соответствующее видео опубликовали 18 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру

Мэр украинского города распорядился перед Пасхой перекопать дороги и отключить свет «московским церквям» © "Вести"

Сейчас из-за пандемии коронавируса во многих странах действует жесткий карантин. К примеру, на Украине постановлением правительства от 2 апреля 2020 года были запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Также является обозревателем МИА «Россия сегодня».