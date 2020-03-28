Политический и военный эксперт Юрий Дудкин рассказал Украине.ру о том, стоит ли ждать протестов украинских граждан, почему молчит Зеленский, может ли помочь Украине очередной кредит от МВФ и обратится или нет Украина к России за помощью в критической ситуации
Пока на территории Украины зафиксировано всего 218 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировано 62 новых случая.
Пять человек погибло, пятеро выздоровели.
Между тем в Италии по состоянию на утро 28 марта выявлено 86,4 тыс. зараженных, 9,1 тыс. из них умерло.
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