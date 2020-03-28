Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 27 марта
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 27 марта
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Пока на территории Украины зафиксировано всего 218 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 62 новых случая.

Пять человек погибло, пятеро выздоровели. 

Между тем в Италии по состоянию на утро 28 марта выявлено 86,4 тыс. зараженных, 9,1 тыс. из них умерло.